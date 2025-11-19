Brüksel Havalimanı'nda 26 Kasım'daki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Brüksel Havalimanından yapılan açıklamada, 26 Kasım'da ülke genelinde grev yapılacağı, havalimanında çalışan güvenlik personeli ve bagaj görevlilerinin de buna katılacağı belirtildi.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamalar yaşanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının yolcularla doğrudan iletişime geçerek seçenekleri hakkında bilgi vereceği ifade edildi.

Gidiş yönlü uçuşlar iptal edildiği için bazı geliş yönlü seferlerin aksamasının da söz konusu olacağı vurgulanan açıklamada, yolculara uçuşlarının durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, grevin Brüksel'deki toplu taşımayı da etkileyeceği, havalimanına ulaşım konusunda aksamalar yaşanabileceği hatırlatıldı.

Belçika'da sendikalar, hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde "Kasım Çağrısı" adı verilen üç günlük grev kararı aldı.​​​​​​​

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.