Emeklinin beklediği ödeme için açıkladı: 'Aldığım bilgi o'

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih henüz kesinleşmezken ödemelerle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

A Haber yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Emekliler açısından baktığın zaman bir ikramiye süreci başlıyor. İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı öncesi ödendi. Şimdi ikinci ikramiyeler ödenecek. Ama tarih öyle bir denk geldi ki ikramiye ödenecek tarihlerde emeklilerin maaşları da ödenecek. Yani maaş günleri geldi. Yani somutlaştırayım; 17'si ile 28'i arasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş alıyor. SSK emeklileri 17-25, Bağ-Kur emeklileri 25-28 tarihlerinde alıyor. Dolayısıyla hepsi bayram öncesi ve bayram günlerine geliyor. Bir; Bağ-Kur emeklilerinin maaşları erken ödenecek. Yani 25'i ile 28'i arasında aldıkları için bunların işte 27'sinde ya bayram, bayramdan önce ödenmesi lazım. İki; SSK emeklileri 17'sinde maaş almaya başlayacaklar. O hafta da ikramiye haftası. Dolayısıyla şu olacak; büyük ihtimalle bugün kesinleşir ama benim aldığım bilgi de o, 17'sinde başlayacak maaş ödemeleri ile birlikte ikramiyeler de emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Artık bir ikramiye tarihi beklemeye gerek yok. Çünkü maaşlarla birlikte ödenmesini bekliyorum. O yüzden 17'sinde başlayacak maaş ödemeleri. Yani işte atıyorum 40 bin TL maaşınız varsa 44.000 TL, 30.000 TL varsa 34.000 TL size yatacak. Yani belki onu ayrı ayrı da yatırıyor olabilir ama aynı tarihlerde yatacak. Böylece bayram öncesi hem maaşlar hem ikramiyeler ödenmiş olacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Memur emeklileri ayın başında alıyor. 1 ile 5'i arası. Onlar için aslında orada bir şey yok, maaş açısından bir erken ödeme yok. Onlar aldılar maaşlarını. Onlar da yine 18'i ile 22'si arasındaki hafta ikramiyeleri ödenme ihtimali var. Bugün kesinleşir ama bilgiyi de böylece vermiş olduk"