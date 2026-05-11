FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emeklinin beklediği ödeme için açıkladı: 'Aldığım bilgi o'

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödemeler için dikkat çeken bir bilgi geldi. İşte detaylar...

Emeklinin beklediği ödeme için açıkladı: 'Aldığım bilgi o'
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih henüz kesinleşmezken ödemelerle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten piyasalar için yeni çıkış! 'Hop oturur hop kalkar' İslam Memiş'ten piyasalar için yeni çıkış! 'Hop oturur hop kalkar'

Emeklinin beklediği ödeme için açıkladı: Aldığım bilgi o 1

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

A Haber yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Emekliler açısından baktığın zaman bir ikramiye süreci başlıyor. İlk ikramiyeler Ramazan Bayramı öncesi ödendi. Şimdi ikinci ikramiyeler ödenecek. Ama tarih öyle bir denk geldi ki ikramiye ödenecek tarihlerde emeklilerin maaşları da ödenecek. Yani maaş günleri geldi. Yani somutlaştırayım; 17'si ile 28'i arasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş alıyor. SSK emeklileri 17-25, Bağ-Kur emeklileri 25-28 tarihlerinde alıyor. Dolayısıyla hepsi bayram öncesi ve bayram günlerine geliyor. Bir; Bağ-Kur emeklilerinin maaşları erken ödenecek. Yani 25'i ile 28'i arasında aldıkları için bunların işte 27'sinde ya bayram, bayramdan önce ödenmesi lazım. İki; SSK emeklileri 17'sinde maaş almaya başlayacaklar. O hafta da ikramiye haftası. Dolayısıyla şu olacak; büyük ihtimalle bugün kesinleşir ama benim aldığım bilgi de o, 17'sinde başlayacak maaş ödemeleri ile birlikte ikramiyeler de emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Artık bir ikramiye tarihi beklemeye gerek yok. Çünkü maaşlarla birlikte ödenmesini bekliyorum. O yüzden 17'sinde başlayacak maaş ödemeleri. Yani işte atıyorum 40 bin TL maaşınız varsa 44.000 TL, 30.000 TL varsa 34.000 TL size yatacak. Yani belki onu ayrı ayrı da yatırıyor olabilir ama aynı tarihlerde yatacak. Böylece bayram öncesi hem maaşlar hem ikramiyeler ödenmiş olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Emeklinin beklediği ödeme için açıkladı: Aldığım bilgi o 2

MEMUR EMEKLİLERİNİN İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Memur emeklileri ayın başında alıyor. 1 ile 5'i arası. Onlar için aslında orada bir şey yok, maaş açısından bir erken ödeme yok. Onlar aldılar maaşlarını. Onlar da yine 18'i ile 22'si arasındaki hafta ikramiyeleri ödenme ihtimali var. Bugün kesinleşir ama bilgiyi de böylece vermiş olduk"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlara SMS gönderildi: SGK Başkanı'ndan mesaj Vatandaşlara SMS gönderildi: SGK Başkanı'ndan mesaj

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandıÖdemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda! Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda!
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.