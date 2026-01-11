FİNANS

BTK Akademi'den 18 yeni yapay zeka eğitimi! Bakan Uraloğlu: 'Tamamen ücretsiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi’nin eğitim içeriklerini genişletmeye devam ettiğini belirterek “Türkiye’nin yerli ve millî en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu. Sunulan 23 yeni eğitimin 18’i yapay zekâ alanına odaklanıyor” dedi.

Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi’nin yeni eğitimleri vatandaşların hizmetine sunduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, BTK Akademi, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Türkiye’nin yerli ve millî en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu.” dedi.

BTK Akademi den 18 yeni yapay zeka eğitimi! Bakan Uraloğlu: Tamamen ücretsiz 1

Bakan Uraloğlu, sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekâdan dijital üretkenlik araçlarına uzanan bu kapsamlı eğitimler ile her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

BTK Akademi den 18 yeni yapay zeka eğitimi! Bakan Uraloğlu: Tamamen ücretsiz 2

23 EĞİTİMİN 18’İ YAPAY ZEKA ALANINA ODAKLANIYOR

Bakan Uraloğlu, sunulan 23 yeni eğitimin 18’inin yapay zekâ alanına odaklandığına dikkati çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yapay zekâ alanında sunulan eğitimler arasında; Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri, Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Güncel Yapay Zekâ Uygulamaları, Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi, YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri, Platformlarla Yapay Zekâ Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zekâ ile Sunum Hazırlama başlıklı içerikler öne çıkıyor. Bu eğitimlerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırılıyor.”

BTK Akademi den 18 yeni yapay zeka eğitimi! Bakan Uraloğlu: Tamamen ücretsiz 3

Uraloğlu, üretken yapay zekâ araçlarının etkin kullanımına yönelik olarak Canva Magic Design, Gamma, DeepSeek, Perplexity, Gemini, NotebookLM, Manus AI, Hailuo AI, HeyGen AI ve Anthropic Claude eğitimlerinin BTK Akademi platformunda yer aldığını kaydederek “Bu içerikler sayesinde katılımcıların üretkenliklerini artırmaları ve yapay zekâ araçlarını etkin biçimde kullanmaları destekleniyor. Yazılım alanında sunulan C# ile Programlama, ASP.NET ile Web Programlama, STM32 ile Gömülü Yazılım Geliştirme ve Python ile Web API Geliştirme eğitimleriyle katılımcılara güçlü bir teknik altyapı kazandırılması amaçlanıyor.” açıklamasında bulundu.

BTK Akademi den 18 yeni yapay zeka eğitimi! Bakan Uraloğlu: Tamamen ücretsiz 4

İNSAN HAKLARINA GİRİŞ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YAPAY ZEKÂ EĞİTİMLERİ

Bakan Uraloğlu ayrıca, İnsan Haklarına Giriş ve Uluslararası İlişkilerde Yapay Zekâ eğitimleriyle, insan haklarının kuramsal temelleri ile yapay zekânın uluslararası ilişkilerdeki diplomatik, güvenlik ve yönetişim boyutlarının birlikte ele alındığını ifade etti.

BTK Akademi den 18 yeni yapay zeka eğitimi! Bakan Uraloğlu: Tamamen ücretsiz 5

Uraloğlu, “BTK Akademi, 2025 yılı boyunca sunduğu bu zengin çevrim içi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdi. 2026 yılında da çok daha fazla eğitim ve yeni içeriklerle öğrenme ekosistemini genişletmeyi ve bireyleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor.” diye konuştu.

btk Abdulkadir Uraloğlu
