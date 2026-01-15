Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Ocak Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları hakkında 15 Ocak 2026'da önemli bilgiler elde edildi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alış 3871.93 TL, satış 3877.26 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu rakamlar, günlük değişimde yüzde -3.81'lik bir düşüşü işaret ediyor. Gümüş ons fiyatlarındaki bu gerileme, piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor.

Gümüşün ons cinsinden fiyatı, alış 89.67 Dolar, satış 89.74 Dolar olarak kaydedildi. Bu fiyatlardaki günlük değişim oranı ise yüzde -3.85. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla ilgili olabilir. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişikliklere dikkat ederek gümüş yatırımlarını etkileyen unsurları göz önünde bulundurmalı.

Gümüşün gram cinsinden fiyatı da önemli. Alış fiyatı 124.5128 TL, satış fiyatı ise 124.61 TL. Bu fiyatlar, günlük değişim açısından yüzde -3.79'luk bir düşüş gösteriyor. Gram cinsinden işlemler, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme çabalarına ve yerel piyasalardaki taleplere bağlı olarak etkili oluyor.

15 Ocak 2026'daki gümüş fiyatları, piyasalardaki belirsizlik ve aşağı yönlü hareketler doğrultusunda düşüş gösterirken dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor. Geniş bir perspektife bakıldığında, gümüş yatırımları döviz ve altın fiyatlarındaki değişimlerden etkileniyor. Ekonomik gelişmeler ve jeopolitik faktörler de önemli. Yatırımcıların bu dinamikleri takip ederek, doğru kararlar alması büyük önem taşıyor.