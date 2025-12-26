FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Aralık Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kaydedilen fiyat artışları dikkat çekiyor. Gümüş ons alış fiyatı 3198,61 TL, satış fiyatı 3204,21 TL olarak belirlenirken, günlük değişim yüzdesi %4,01 olarak hesaplandı. Dolar bazında gümüş fiyatları da yükseliyor. Gram cinsinden gümüş alış fiyatı ise 102,8771 TL'den işlem görüyor. Yatırımcıların gümüş yatırımlarını düzenli takip etmesi öneriliyor.

Cansu Akalp

Gümüş Piyasasındaki Güncel Durum ve Fiyat Değişiklikleri

26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında önemli fiyat hareketleri görülmektedir. Saat 10:00'da elde edilen verilere göre, gümüşün ons cinsinden alış ve satış fiyatları artış göstermektedir. Gümüş ons alış fiyatı 3198,61 TL, satış fiyatı ise 3204,21 TL olarak tespit edilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %4,01 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, yatırımcıların gümüş yatırımlarına yönelmesini tetikleyebilir.

Gümüşün ons cinsinden dolar bazındaki fiyatları da ilgi çekicidir. Alış fiyatı 74,55 dolar, satış fiyatı ise 74,62 dolardır. Gümüş ons/dolar için günlük değişim yüzdesi %3,81 olarak belirlenmiştir. Doların gümüş fiyatları üzerindeki etkisi, piyasalardaki dalgalanmalar ile birlikte devam etmektedir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da belirgin bir artış sergiliyor. Gümüş gram alış fiyatı 102,8771 TL, satış fiyatı ise 102,9737 TL olarak kaydedilmiştir. Burada günlük değişim yüzdesi %3,93 olarak ortaya çıkmıştır. Bu hareketlilik, yerel piyasalarda gümüş alım satımında yoğun faaliyetin yaşanabileceğini göstermektedir.

Tüm bu veriler, gümüş piyasasında yükseliş trendinin hüküm sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle izlemektedir. Öneri olarak, piyasa koşullarını düzenli takip etmeleri önemlidir. Stratejilerini buna göre belirlemelisiniz. Gümüş, hem değer saklama aracı hem de spekülatif kazanç fırsatı sunan bir meta olarak dikkat çekmeye devam etmektedir.

