Bunları cüzdanda taşımayın: Uzmanlardan uyarı geldi

Günlük hayatta bir kişinin yanından ayırmadığı ve en çok ihtiyaç duyduğu eşyalardan bir tanesi cüzdanlar. Ancak uzmanlardan cüzdanda bulundurulmaması gerekenlerle ilgili kritik bir uyarı geldi. İşte cüzdanı tekrar gözden geçirmeyi gerektirecek o önemli detaylar...

Hande Dağ

Günlük yaşamın vazgeçilmez eşyası olan cüzdanların güvenlik açısından büyük risk taşıdığı belirtiliyor. Çünkü pek çok kişi en kritik belgeleri, banka kartlarını ve hatta şifreleri cüzdana koyuyor. Ancak cüzdanın kaybolması durumunda büyük sorunlarla karşılaşmak da mümkün. Bu nedenle uzmanların 'cüzdanınıza her şeyi koymadın' dediği aktarıldı. İşte cüzdanda bulundurulmaması gerekenler...

DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK RİSKİNE KARŞI CÜZDANLARDA BULUNDURULMAMASI GEREKENLER

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; kartlar, kimlikler, şifreler hatta anahtarlar cüzdana koyuluyor ancak bu durumun çok riskli olduğu belirtildi.

Çoğu kişinin cüzdanında çok sayıda kart bulundurduğu bilinirken uzmanların bunun son derece tehlikeli olduğunu belirttiği aktarıldı. Buna karşılık tek bir kartın yeterli olduğu kaydedildi. Çünkü cüzdanın kaybolması durumunda banka bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği vurgulandı.

En çok yapılan hatalardan birisinin de şifreleri bir kağıda yazıp onu da cüzdanda taşımak olduğu aktarıldı.

Diğer yandan eski makbuz ve fişlerin de cüzdanda bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Ayrıca pasaport, kimlik ve ehliyet gibi belgelerin de hepsinin aynı cüzdanda olmasının tehlikeli olabileceği aktarıldı.

Ancak cüzdanlardan eksik edilmemesi gerekenler olarak; kaza ve kaybolma riskine karşı aileye rahat ulaşılabilecek bilgilerin cüzdanda olmasında fayda olduğu belirtildi.

