Bunu kimse bilmiyor ama mümkün! SGK çift maaş veriyor...

Hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B ve kamu görevlisi sınıfında değerlendirilen 4C sigortalılık statüsündeki vatandaşların emeklilik şartlarını yerine getirmesi durumunda maaşlarına kavuştukları bilinen bir gerçektir. Emeklilik maaşı almaya hak kazananların vefat etmesi durumunda ise; emekli maaşları buhar olup uçmuyor. Resmi başvurunun yapılması halinde vefat eden kişinin emekli maaşının bir bölümü vasilerine veriliyor.

Kendi emekli maaşı olduğu için başvuruda bulunmaktan çekinen çoğu kişi istemeden önemli bir hata yapıyor. Çünkü belirlenen şartlara uygun olarak başvurusunu ileten kişiler kendi maaşlarından kesinti yaşamadan; SGK'dan ikinci bir maaş alabiliyor. Dul ve yetim aylığı olarak isimlendirilen bu çift maaş uygulamasının şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Belirlenen şartlar nelerdir?

DUL VE YETİM AYLIĞININ ŞARTLARI NELERDİR?

Genel itibariyle vefat eden bir kişinin emekli maaşını almak için hak sahibi gösterilenler kişinin eşi, çocukları veya anne-babasıdır. Bu nedenle; eşlerin Medeni Kanuna uygun olarak resmi nikah akdiyle evli olması, çocukların nüfus müdürlükleri üzerinden kişinin üzerine kayıtlı olması ve anne-babanın resmi olarak kişinin ebeveynleri olduğunu ispat etmesi gerekir.