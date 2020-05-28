Bunu kimse bilmiyor ama mümkün! SGK çift maaş veriyor...

Hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B ve kamu görevlisi sınıfında değerlendirilen 4C sigortalılık statüsündeki vatandaşların emeklilik şartlarını yerine getirmesi durumunda maaşlarına kavuştukları bilinen bir gerçektir. Emeklilik maaşı almaya hak kazananların vefat etmesi durumunda ise; emekli maaşları buhar olup uçmuyor. Resmi başvurunun yapılması halinde vefat eden kişinin emekli maaşının bir bölümü vasilerine veriliyor.
Kendi emekli maaşı olduğu için başvuruda bulunmaktan çekinen çoğu kişi istemeden önemli bir hata yapıyor. Çünkü belirlenen şartlara uygun olarak başvurusunu ileten kişiler kendi maaşlarından kesinti yaşamadan; SGK'dan ikinci bir maaş alabiliyor. Dul ve yetim aylığı olarak isimlendirilen bu çift maaş uygulamasının şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Belirlenen şartlar nelerdir?
Genel itibariyle vefat eden bir kişinin emekli maaşını almak için hak sahibi gösterilenler kişinin eşi, çocukları veya anne-babasıdır. Bu nedenle; eşlerin Medeni Kanuna uygun olarak resmi nikah akdiyle evli olması, çocukların nüfus müdürlükleri üzerinden kişinin üzerine kayıtlı olması ve anne-babanın resmi olarak kişinin ebeveynleri olduğunu ispat etmesi gerekir.
Anne ya da babası vefat eden erkek çocukların yetim aylığını alabilmesi için eğitim durumu ve yaş kriterleri dikkate alınır. Buna göre; eğitim almayanlar 18 yaşına, ortaöğretim kurumunda eğitim görerek mezun olanlar 20 yaşına ve yükseköğrenim eğitimi alanlar ise 25 yaşına kadar yetim maaşı almaya devam ederler. Erkek çocukların çalışmasına engel olacak derecede malul olması halinde; yaş ve eğitim kriterlerine bakılmadan devamlı yetim aylığı ödemesi yapılır.
Anne ya da babası vefat eden kız çocukların yetim aylığını alabilmesi için medeni durumu ve sigortalılık hallerine bakılır. Buna göre; yaş şartına bakılmadan kız çocukları evlenene ya da sigortalı olarak bir işe girene kadar yetim aylığı alabilir.
Vefat eden emeklinin ebeveynlerinin hak talep edebilmesi için anne-babanın sosyal güvencesi veya gelirinin bulunmaması ve herhangi bir mal varlığının olmaması gereklidir.
Dul ve yetim aylığından kişilerin yararlanabilmesi için resmi başvuruda bulunması gerekir. Buna göre vefatın gerçekleşmesinden sonra kişilerin ölüm aylığı talep belgesi ile birlikte bağlı bulundukları il ya da ilçelerin sigorta müdürlüklerine giderek bizzat başvuruda bulunması istenir. Dul ve yetim aylığına ilişkin ödemeler ise vefat tarihini takip eden ayın başından itibaren PTT şubeleri üzerinden yapılır. Maaşı alacak varisin talep etmesi durumunda PTT'den başka bankalara da maaş taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.
Vefat eden kişinin maaşından mutlaka belirlenen oranda kesintiler yapılır. İlgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenen kesinti tutarına göre dul ve yetim aylığı ödemeleri hesaplanır. Buna göre;
Varis olarak çocukların bulunmaması halinde; eşe maaşın %75'i
Varis olarak 1 ve daha fazla çocuğun olması halinde; eşe maaşın yüzde %50'si ve her bir çocuğa maaşın %25'i
Varis olarak eşin olmaması halinde ise çocuklara maaşın %50'si bağlanır.
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