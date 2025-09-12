Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e ait 121 şirkete el koymasının ardından, şirketin Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık paylarına da el konuldu.

Tekfen Holding tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile;

Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplam %1,756 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.İ sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır. Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye bildirim yapılmıştır.”

HOLDİNG SAHİPLERİ ARANIYOR

Öte yandan Can Holding soruşturmasında 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aralarında holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da olduğu beş şüpheli aranıyor.

YURT DIŞINDALAR MI?

Holding patronlarının yurt dışında olduğu iddia edildi.

Ancak yapılan pasaport kontrollerinde resmi yollarla yurt dışına çıktıklarına dair bir bilgiye rastlanmadı.

TEKDAĞ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Gözaltına alındığında rahatsızlanan Habertürk ve Show TV'in yöneticisi Kenan Tekdağ geceyi hastanede geçirdi.

Diğer dört şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.