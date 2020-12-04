FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 4 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Bu yüzden güncel durum hakkında araştırma yapılıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 741 TL’den alınan çeyrek ziynet 746 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 746 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,39 yükseliş ile 460,40 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 460,20 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 460,40 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 3.033 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.054 TL’den, 420 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 424 TL’den, 2.964 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.984 TL’den, 1.482 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.492 TL’den, 460,20 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 460,40 TL'den ve 741 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 746 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı! Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı! Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Dolar ne olur? Ünlü bankadan 2021 dolar tahmini! Dolar yükselir mi? Dolar düşecek mi? Dolar 2021’de ne olur?Dolar ne olur? Ünlü bankadan 2021 dolar tahmini! Dolar yükselir mi? Dolar düşecek mi? Dolar 2021’de ne olur?

Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bu ay içinde başlayacağı beklentisinin altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler; bugün içinde veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin öne çıktığını bildirdi.

Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Bakan duyurdu! Pazartesi başlıyorBakan duyurdu! Pazartesi başlıyor
Vergi yapılandırmasıyla ilgili önemli uyarı!Vergi yapılandırmasıyla ilgili önemli uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar
Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar
Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?
Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
Kilosu 55 liraya düştü! Vatandaşın yeni gözdesi
Kilosu 55 liraya düştü! Vatandaşın yeni gözdesi
Sağlık çalışanlarına fazla mesai müjdesi! Yargıtay’dan emsal karar
Sağlık çalışanlarına fazla mesai müjdesi! Yargıtay’dan emsal karar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? CTE memur alımı 2020 başvurusu ne zaman bitiyor?
CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
Bakan Dönmez duyurdu! Lityum karbonat üretimine başlıyoruz
Bakan duyurdu! Pazartesi başlıyor
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
3600 ek göstergede son durum!
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni uğurlandı
Bir ilk olacak! Türkiye'den böyle uğurlandı
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.