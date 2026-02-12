FİNANS

CHP ‘eşitlik ilkesine aykırı’ deyip başvurmuştu! AYM’den emekli aylığına inceleme

CHP, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak yasalaşmasının ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi esastan görüşme kararı aldı. İşte detaylar..

Rümeysa Ezgi Sivritepe

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanunun kabulünden sonra CHP’den yeni bir hamle gelmişti. Anayasa Mahkemesi’ne başvuran CHP, ödenecek aylığın yetersiz olması ve eşitlik ilkesine aykırı bulunması nedeniyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemişti

Söz konusu başvuru ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin yaptığı başvuruyu usul yönünden inceleyerek ilk aşamayı geçti.

GÖRÜŞME TAKVİMİ BELLİ OLACAK

Bugün yapılan görüşme sonucunda, başvurunun esastan görüşülmesine karar verildi. İptal istemine ilişkin nihai kararın verileceği esastan görüşme takvimi, mahkeme tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek.
MECLİS’TEN MAHKEMEYE UZANAN SÜREÇ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kanunun 20 bin TL olarak yasalaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir. Anayasa Mahkemesi evresi var, orayı biz takip edeceğiz. Ama esas bu mücadele bundan sonra sokaklardadır, meydanlardadır, emeklilerin yaşadığı her yerdedir” deyip konuyu yargıya taşımıştı.
KARAR BEKLENİYOR

AYM’nin başvuruyu esastan görüşecek olması, emekli aylıklarına dair düzenlemenin anayasaya aykırılık teşkil edip etmediğinin derinlemesine inceleneceği anlamına geliyor. Emeklilerin ve kamuoyunun gözü şimdi çıkacak karara çevrildi.
