CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Özel, "Asgari ücret teklifimiz 39, altına yokuz. Emeklilerin sefalet maaşına itiraz ediyoruz, bir asgari ücret olmalı diyoruz. CHP iktidarında bayram ikramiyesi komik olmayacak. Her emekliye bayramda birer asgari ücret verilecek. Söz veriyoruz." dedi.

Recep Demircan

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Çatalca oldu. CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücret tekliflerinin 39 bin TL olduğunu ifade ederek her emekliye bayramda bir asgari ücret ikramiye verileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yüzde 50 ile seçilen Erhan Güzel başkanımız Çatalca'nın sorunlarını çözmüş. Kültür, sanat, yeşil alan problemlerini gidermiş. Rehabilitasyon sorunlarını çözmüş, kadın kooperatifini kurmuş. Sonra rahmetli sanatçımız Volkan Konak'ın ardından terbiyesizce konuşan bir müftü vardı. Bunun hesabını sorarız demiştim, el mi yaman bey mi yaman, bak kendisi oldu perişan. O terbiyesizliği yaptığı sokağın adı Volkan Konak sokağı artık.

"YAKINDA İKTİDAR DEĞİŞECEK"

Bu ülkede yakında iktidar değişecek. 3 ay sonra olur, 2,5 yıl sonra mecburen seçim var, o zaman olur. AK Parti üyeleri, MHP üyeleri CHP gelince kendilerine haksızlık yapılacağını sanmasınlar. CHP gelince Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtacak dediler, İSPARK'ı teröristler yönetecek dediler, hiç de böyle olmadı. Aldığımız hiçbir belediyede CHP'li olmayan bir zararımız dokunmadı, kimsenin partisine bakılmadı. CHP'ye oy verip de pişman olan yok, bugün bu hizmetleri görüp de geçmişte neden CHP'ye oy vermedim diyen AK Parti'li MHP'li çok.

Bizden korkacaksa zulmedenler korksun. Bu vatanın bu milletin düşmanları korksun. Vatandaşlarımız hangi partiden olursa olsun hiç korkmasın, onların yüzünü güldürmeye geliyoruz. Bugün Ekrem Başkan'ı ziyaret ettim. Burnumda tütüyor hepsi dedi. Türkiye'de iktidar değişecek. Halkın iktidarı gelecek.

"KAZANMAYANDAN VERİG ALMAYACAĞIZ"

KADAŞ'ın getirdiği bir vergi düzeni var. Toplanan 100 liralık verginin 63'ünü dolaylı vergiden topluyorlar. Nedir bu vergi? Zengin fakir ayırt etmeyen vergi. Karşıdaki bakkala gidip peyniri kim alırsa alsın aynı vergi. Holding sahibi ile asgari ücretli de aynı vergiyi veriyor. Bu vergi toplam vergilerin yüzde 63'ü. Geriye kalanda yüzde 25 var. O da hepinizin aldığı maaşlardan kesilen gelir vergisi. Yüzde bir ıvır zıvır vergiler var. Geriye kalan yüzde 11 ise kurumlar vergisi. Holdingler, fabrikalar, ithalatlar ihracatlar, bunca zenginlikten sadece yüzde 11 alınıyor. En çok vergi vermesi gereken kesim yüzde 11, en az vermesi gereken kesim yüzde 88 veriyor. Türkiye'de iktidar değişecek. Halkın iktidarı gelecek. Çok kazanandan çok vergi alacağız, az kazanandan az alacağız, kazanmayandan vergi almayacağız. Bu ülkede yüzü asık olan, ağlayan, umutsuz olanların yüzü gülecek. Pişkin pişkin memleketi sömürenlerin keyfi kaçacak söz veriyoruz.

Sermaye düşmanı mıyız? Böyle bir şey yok. Türkiye'de demokrasi, adalet olunca yerli de yabancı da yatırım çok daha fazla gelecek. Kalkınacağız. Adaletli bir vergi düzeniyle hepimiz hakkımızı alacağız. Bir tane yoksul bırakmayacağız.

EMEKLİYE BAYRAM VAADİNİ AÇIKLADI

Memlekette en çok küçülen sektör 12.7 ile tarım. Buradan açıkça söylüyoruz. CHP iktidarında ÖTV'siz KDV'siz mazot gelecek. Çiftçilerin kredi borçları var. Çiftçilerin kredi borçlarının faizlerini sileceğiz. Geldik mi, ilk sizin yüzünüzü güldüreceğiz.

Emekliler AK Parti gelmeden önce, bir buçuk asgari ücret alıyorlardı. Asgari ücret çok düşük ama bugün bir buçuk asgari ücret alsalar 33 bin lira. Bugün emeklileri 16 bin liraya mahkûm ettiler. Yine asgari ücretliler bir aylık maaşla 7 çeyrek altın alıyorlardı. Şimdi 2'sini zor alıyorlar. CHP'nin bu seneki asgari ücret teklifi 39. Bir emekçi kardeşim bana şöyle dedi: Yalan dolana tokuz, asgari ücret olmalı 39.

Asgari ücret teklifimiz 39, altına yokuz. Emeklilerin sefalet maaşına itiraz ediyoruz, bir asgari ücret olmalı diyoruz. CHP iktidarında bayram ikramiyesi komik olmayacak. Her emekliye bayramda birer asgari ücret verilecek. Söz veriyoruz. "

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel CHP emekli
