Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi

Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev sınır kapılarını vurdu. İpsala ve Kipi Gümrük kapılarında tır geçişleri tamamen durduruldu. Şoförler mağduriyetlerini dile getirirken taşınan ürünler bozulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Geçişlerin 21 Aralık'a kadar yapılamayacağı belirtildi.

Ufuk Dağ

Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı grev, ülkenin sınır kapılarında ulaşımı ve ticareti durma noktasına getirdi. Çiftçi blokajları sebebiyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren tamamen duran İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarındaki tır geçişlerinin 21 Aralık 2025 tarihine karar yapılamayacağı bildirildi.

Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi 1

TIR TRAFİĞİ TAMAMEN DURACAK

Eylemler yalnızca Türkiye sınırıyla sınırlı kalmadı. Yunan çiftçiler, Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısını da kapattı. Ayrıca, Yunanistan'ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya açılan diğer sınır kapılarında da 15-21 Aralık tarihleri arasında geçişlerin engelleneceği, bu kapılarda tır trafiğinin tamamen duracağı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme uluslararası taşımacılıkta ciddi aksamaların yaşanabileceği sinyalini verdi.

Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi 2

BAKANLIK DUYURMUŞTU

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin Salı günü yapılan açılamada, 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları yapılamayan tır geçişlerinin 15-21 Aralık 2025 tarihine karar sürebileceği açıklanmıştı.

Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi 3

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Yunan makamlarıyla gerekli görüşmelerin sürdürüldüğünü, özellikle bozulabilir gıda ürünleri ile tıbbi malzeme taşıyan tırların geçişine öncelik verilmesi için Yunan tarafıyla temasların yoğun şekilde devam ettiğini vurgulamıştı.

Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi 4

ŞOFÖRLER SIRALARINI BEKLİYOR

İpsala ve Kipi hatlarının kapanması sonrası yoğunluk Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarına kaydı. Tır şoförleri, bu bölgelerde bulunan park alanlarına araçlarını çekerek geçiş için kendilerine sıra gelmesini beklemeye başladı.

Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi 5

ALTERNATİF BULGARİSTAN

Fransa'ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Kılıç, "Yetkililerin kısa sürede bu sıkıntıyı gideremeyeceğine inanıyorum. Bekleyişin uzaması halinde yüklerde bozulma riski ve teslimat gecikmeleri nedeniyle mağduriyetin artacağı bilmek gerekiyor" dedi.

Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi 6

Yetkililer, taşımacılık firmalarının geçici olarak diğer sınır kapılarını kullanmasının önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli'nin yanı sıra Bulgaristan üzerinden yapılan geçişlerin, ticaret akışındaki kayıpları azaltabileceği değerlendiriliyor.

Çiftçi grevi krizi büyüdü! Tır geçişleri durduruldu, tarih verildi 7

