Cihan Ekşioğlu, Paramount Otel soruşturmasında tutuklandı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda aralarında Cihan Ekşioğlu'nun da olduğu 7 isim için gözaltı kararı verilmişti. Dün gece yeni bir gelişme yaşandı. Cihan Ekşioğlu,  Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe için tutuklama kararı verildi.

Ufuk Dağ

İstabul’da yürütülen soruşturma kapsamında 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken; 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

GÖZALTI VE KAYYUM KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı. Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ile Cihan Ekşioğlu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Cihan Ekşioğlu
