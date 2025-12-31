FİNANS

Çin'de imalat sektörü aktivitesi 8 ay sonra yeniden genişleme seyrine girdi

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, 8 aylık daralmanın ardından aralıkta, yeni yıl öncesi artan siparişlerin etkisiyle yeniden genişleme seyrine girdi.

Çin'de imalat sektörü aktivitesi 8 ay sonra yeniden genişleme seyrine girdi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2025'te, geçen aya kıyasla 0,9 puan artarak 50,1'e yükseldi.

Analistler, yeni yıl tatili öncesi bazı endüstrilerde artan siparişler ve stoklamanın aktivite artışında etkili olduğunu belirtti.

İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi aralıkta 1,6 puan artışla 50,8'e yükseldi. Siparişler, bu yılın ikinci yarısında ilk kez genişleme seyrine girdi.

İhracat siparişleri alt endeksi ise 1,4 puan artışla 49'a yükselse de daralma seyrini sürdürdü.

TARİFE GERİLİMİ İMALAT AKTİVİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ!

Çin ile ABD arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilimin yarattığı belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de, ekonomik aktiviteyi yılın büyük bölümünde olumsuz etkiledi.

Endeks, bu yıl ocakta 49,1'e gerilemesinin ardından şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

Nisanda ABD ile yaşanan tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyen endeks, son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5, haziranda 49,7, temmuzda 49,3, ağustosta 49,4, eylülde 49,8, ekimde 49 ve kasımda 49,2 ile daralma seyrini sürdürmüştü.

İMALAT DIŞI PM!

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise aralıkta 0,7 puan artışla 50,2 oldu. Endeks, geçen ayki daralmanın ardından yeniden genişleme seyrine girdi.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 50,4, martta 50,8, nisanda 50,4, mayısta 50,3, haziranda 50,5, temmuzda 50,1, ağustosta 50,3 ile büyüme doğrultusunda seyretmiş, eylülde büyüme ve daralma arasındaki eşik olan 50 puanda kalmış, ekimde 50,1'e çıktıktan sonra kasımda 45,5'e düşerek son 3 yılda ilk kez daralma bölgesine gerilemişti.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

