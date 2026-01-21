Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Bayrak provokasyonuna sert tepki: "Hesabını hainlerden soracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu şekilde hareket ediyoruz. CHP jet sosyetesinin ne devlet, ne millet ne de emeklilerle ilgili bir derdi olmadığını biliyoruz.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞ OLACAK"

En düşük emekli aylığı 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabul ediyordu. Yeni düzenleme sonrası en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

"EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"

Yine kasım 2002'de asgari ücret 184 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı alan bir vatandaşımız asgari ücretin 3'te biri kadar aylık alıyordu. Bunları söylerken elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız.

"HİÇBİR ZAMAN KULAĞIMIZI TIKAMADIK"

Ömürlerinin önemli bir kısmını ülkelerine hizmetle geçirmiş emeklilerimiz başımızın tacıdır. Taleplerine beklentilerine şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız emeklilerimizde oldu.

"ENFLASYON DÜŞTÜKÇE İNSANLARIMIZIN ALIM GÜCÜ DAHA DA ARTACAK"

Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha da artacak. Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Sadece ekonomide değil Türkiye'yi sadece ekonomide değil askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma taşıyacağız. Biz meydanlar emeklilerimize şunu yapacağız diye söz verip işçisine maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz. Biz göreve gelince rantçı olanlara da benzemeyiz. Bizim derdimiz, ilkelerimiz, prensiplerimiz var. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var.

SDG'YE TEPKİ: "SEBEBİ SÜREKLİ EL YÜKSELTEN, ZAMANA OYNAYAN TUTUMUYDU"

Mutabakatın uygulanmasına yönelik aralık ayında SDG yöneticileri ile Şam hükümeti arasında yapılan müzakereler maalesef olumsuz sonuçlandı. Bunun da sebebi SDG denen yapının sürekli el yükselten, zamana oynayan tutumuydu. Düğümün çözülmesi, krizin sıcak çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti gösterdik.

"SURİYE ORDUSU SON DERECE HAKLI BİÇİMDE OPERASYONLAR DÜZENLEDİ"

Başka aktörler de devreye girdi, 10 Mart mutabakatının uygulanmasın için gerekli tavsiyeleri yaptı. Bu arka plan temelinde Suriye ordusu ocak ayının ikinci haftasında saldırılar akabinde son derece haklı meşru biçimde operasyonlar düzenledi. Türkiye olarak en başından itibaren tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü biçimde savunduk.

"TEMENNİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI, TASFİYE OLMASI"

Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye hükümetini, ordusunu gönülden tebrik ediyoruz. Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz artık bu meselenin kalıcı şekilde çözülmesi, terör örgütünün silah bırakması tasfiye olması. Terör örgütünün sıkıştığı bölgelerde varlığını devam ettirebilmesi mümkün değildi.

BAYRAK PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ: "HESABINI HAİNLERDEN SORACAĞIZ"

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, hesabını hainlerden mutlaka soracağız.

Bütün olumlu adımlara rağmen terör örgütü Kürtlerin rafahı ve huzuru yerine kanı, çatışmayı ölmeyi ve öldürmeyi tercih etmiştir. Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız ama ülkemizin çıkarlarına halal gelmesine de izin vermeyiz.

"TÜM SURİYE VATANDAŞLARI REFAHTAN PAYLARINI EŞİT ŞEKİLDE ALACAK"

Suriye'nin tarımlı verimli arazileri var. Suyu var, petrolü var çalışkan azimli dürüst Türkiye'yi ve Türk milletini candan seven kardeş bir halkı var. Eski rejim döneminde Suriye kaynakları bir avuç elit içinde pay edilmiş, Türkiye halkına ulaşmamıştı. Terör örgütü işgaliyle bu zenginlikler yine Suriye halkından esirgendi. Yeni dönemde Araplar, Kürtler, Türkmenler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları da refahtan paylarını eşit şekilde alacak. Suriye bölgede istikrar ülkesine dönüşecektir. Terörün olmadığı, barışın egemen olduğu Suriye hızla vücut bulacaktır.

"KİMSE KÜRT'LERİN TEK TEMSİLCİSİYMİŞ GİBİ KONUŞAMAZ"

Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek tamamen yalan üzerine kurulu propagandayla tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalıştığını görüyoruz. Özellik Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin bu oyuna gelmemelerini tekrar hatırlatıyorum. Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada ister orada olsun benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz, Kürt'lerin tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz. Kürt kardeşlerimiz bu tahriklere gelmesinler, sağ duyuyu elden bırakmasınlar. Terörsüz Türkiye projemizle kardeşliği, güvenliği huzuru daha da artıracak bir gaye ile hassas bir süreci yürütüyoruz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BURADAYKEN KİMSENİN BAŞKA HAMİ ARAMASINA GEREK YOKTUR"

Türkiye Cumhuriyeti buradayken kimsenin başka hami aramasına, başka dostlar ortaklıklar peşinde koşmasına gerek yoktur. Biz evelallah kürt kardeşlerimize haksızlık yapılmasın, onların zarar görmesine asla izin vermeyiz.