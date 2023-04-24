Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Togg için özel kredi geliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg'un alımında kredi kolaylığı sağlanacağını belirtmiş ve detayları Manisa'da açıklayacağını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Manisalı çiftçilerimize 4.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alınımı sürdürecek.
Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Millet bahçesi projelerimizden 4’ünü tamamladık.
Ankara-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor.
Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak, ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık.
Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam.