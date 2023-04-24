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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Togg için özel kredi geliyor...

24.04.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki 'SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde "Togg için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak. Manisa'da açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, merakla beklenen kredi detaylarını açıklıyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Togg için özel kredi geliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg'un alımında kredi kolaylığı sağlanacağını belirtmiş ve detayları Manisa'da açıklayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Manisa’nın yol arkadaşlığında 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık, nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık.

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  • Manisalı çiftçilerimize 4.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alınımı sürdürecek.

  • Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Millet bahçesi projelerimizden 4’ünü tamamladık.

  • Ankara-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor.

  • Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak, ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık.

  • Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam.

  • Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var.
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