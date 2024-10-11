Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı: İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli'den üç firma daha listeye girdi

Türkiye Köfteci Yusuf'taki domuz eti vakasını konuşmaya devam ederken ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan yeni firmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde boya ve ilaç etken maddesi bulunan 3 firmayı ilan etti.

ŞUBELERİN ADRESİNE KADAR İFŞA EDİLİYOR

Bakanlık, gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları, bakanlığın web sitesinde yer alan 'Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde ilan ediyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor.

ZEYTİNYAĞINDA BOYA TESPİT EDİLDİ

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümünde; merkezi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 'Eymen Heco' firmasının 'Hairat Halep Zeytinyağı' ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği belirtildi.

BONBON ŞEKER VE ÇAYDAN İLAÇ ETKEN MADDESİ ÇIKTI

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki 'Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler' şirketinin glisengli bonbon şeker ürününde ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 'Nur Baharat' firmasının ürettiği poşet çayda ilaç etken maddesi tespit edildiği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır