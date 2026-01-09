Deniz ticareti 2025'i rekorla tamamladı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünün Aralık 2025 dönemine ilişkin istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Aralık 2025'te limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 49,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 2025 yılı aralık ayı, tüm aylar içinde en yüksek elleçlemenin olduğu ay oldu. Deniz ticaretinde 2025 yılını rekorla noktaladık. Elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 1,17 milyon TEU'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, geçen yılın aralık ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 11 milyon 596 bin 207 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Yurt dışı limanlarından Türkiye limanlarına gelen yük miktarının ise 25 milyon 889 bin 518 ton olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Aralıkta yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 37 milyon 485 bin 725 ton olarak gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, Aralık 2025'te limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımalarının da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 6 milyon 2 bin 394 ton olduğunu bildirerek, söz konusu ayda kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 362 bin 341 tonla yıllık bazda yüzde 21,5 arttığına işaret etti.

ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE!

Bölge liman başkanlıkları bazında ise geçen ay en fazla yük elleçlemesinin 8 milyon 180 bin 242 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, bu liman başkanlığını 7 milyon 351 bin 162 tonla Kocaeli Bölge Liman ve 6 milyon 19 bin 671 tonla İskenderun Bölge Liman başkanlıklarının takip ettiğini kaydetti.

Uraloğlu, aralıkta taşınan yük cinsleri arasında 1 milyon 194 bin 989 tonluk artışla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin LNG olduğununa ve limanlarda 2 milyon 553 bin 551 ton LNG elleçlemesi gerçekleştirildiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık 2025'te limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük 808 bin 786 ton ile portland çimento oldu. Bu yük cinsini 645 bin 457 ton ile klinker ve 409 bin 83 ton ile fuel-oil yük cinsleri takip etti. Ayrıca, deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması İtalya'ya gerçekleştirildi. Bunu ABD'ye ve Mısır'a yapılan taşımalar takip etti. Öte yandan deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yük Rusya'dan yapılan taşımalarla oldu."Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır