Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizin olmadığı Gümüşhane'de son dönemde alabalık yetiştiriciliği kente büyük bir gelir kaynağı yarattı. Yaklaşık 2 bin ton civarında olan üretim kapasitesi her geçen yıl artarken alabalıklar Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Alabalık tesisleri yurt genelinde büyük rağbet görüyor. Getirisinin yüksek olması bu rağbeti anlamlandırmayı sağlıyor. Denizin dahi olmadığı Gümüşhane'de alabalık üretimi 2 bin tona ulaştı.

46 TESİSTE YAPILIYOR

İl genelinde 18'i kara, 28'i kafes olmak üzere toplam 46 tesiste alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Tesislerin toplam üretim kapasitesi 5.537 ton, yavru üretim kapasitesi ise 21 milyon 190 bin adet olarak açıklandı.

5 KİLOGRAMA GELİNCE İHRAÇ EDİLİYOR

Torul, Kürtün ve Kelkit'teki barajlarda bulunan kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalıkları öncelikle 1 kilograma kadar büyütülüyor, ardından Karadeniz kıyısındaki tesislerde 3-5 kilograma kadar yetiştirilerek başta Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

2 BİN TONA YAKLAŞTI

Öte yandan ilde resmi kayıtlara göre alabalık üretiminin bin 983 ton seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Sektörde üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
