Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

Milyonlar nefesini tuttu, yeni asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılara kilitlendi. 2026 asgari ücret rakamı merakla beklenirken asgari ücret zammı için farklı senaryolar ve tahminler konuşulmaya devam ediyor. Pek çok ekonomist asgari ücret artışına dair tahminlerini aktarırken farklı çevrelerden de farklı öngörüler geliyor.

Halk TV'de yer alan habere göre; küresel bankacılık devi HSBC, Türkiye ekonomisine dair kapsamlı 2026 projeksiyonlarını paylaştı. Raporda, yıl sonunu yüzde 32 seviyelerinde kapatması beklenen manşet enflasyonun, 2026 sonunda yüzde 20'ye kadar gerileyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisine dair detaylı tahminlerin yer aldığı raporda tahminlerin dayandırıldığı üç temel varsayıma da dikkat çekildi.

'YÜZDE 20'LİK ASGARİ ÜCRET ARTIŞ VARSAYIMI

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Manşet enflasyonun bu yıl sonunda %32, gelecek yıl sonunda ise %20 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Kasım ve Aralık ayları için sırasıyla %1,1 ve %1,2 oranında aylık fiyat artışları not ettik. TCMB görünüm konusunda daha yapıcı bir tutum sergiliyor ve manşet oranın 2026 sonunda %13-19 aralığında (orta nokta %16) olacağını öngörüyor. Finansal piyasa katılımcıları anketinde Kasım ayında 12 aylık ileriye dönük enflasyon %23,5 olarak belirlendi. Tahminimizin temelinde üç ana varsayım yatmaktadır: Asgari ücretin kabaca %20 oranında artacağını, reel efektif döviz kurunun 2026 yılında büyük ölçüde yatay seyredeceğini ve enflasyon beklentilerinde yukarı veya aşağı yönlü ani bir kayma olmayacağını varsayıyoruz."