Asgari ücret ne kadar olacak? 30 bin TL olur mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret rakamı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için aralık ayı işaret edilirken aralık ayına günler kala asgari ücret tahminleri de yeniden şekillenmeye başlıyor. Ekonomist Muhammet Bayram, net rakam vererek asgari ücret tahminini canlı yayında aktardı.

'Yüzde 25 az' dedi, net asgari ücret tahmini verdi!
Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için gözler Aralık ayına çevrilirken bir yandan da yeni asgari ücret rakamına dair tahminler geliyor. Son olarak ekonomist Muhammet Bayram da asgari ücrete ilişkin tahminini canlı yayında aktardı.

Yüzde 25 az dedi, net asgari ücret tahmini verdi! 30 bin TL olur mu? 1

"BİR TAHMİNİM VAR"

Ekol TV yayınında asgari ücret beklentisi sorulan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan onu açıklayayım öncelikle. Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında daha olağan, daha makul oranlar var şu anda. Ama bütçe görüşmelerinde 2026 yılı sigorta prim gelirleri için yüzde 28'lik bir pay ayrıldı. Geçen sene de bundan bir puan daha yüksek olmuştu. Bunun da oranı yüzde 28 şu anda. Ama baktığımızda geçen sene yine ya çok basit bir aritmetik ortalama bu ama şimdi IMF'in ve diğer o kuruluşların hep dikte ediyorlar bize, gerçekleşen enflasyon değil, bu sene yüzde 32 olacak ya, hedefleyen enflasyona göre yap. O da ne? Yüzde 20. Şimdi yüzde 20'ye göre yapmanın zamanı bugün değil. Ne zaman enflasyon tek haneye düştü o zaman yapılabilir. Geçen sene gerçekleşen ile hedefleyen arasındaki toplam aritmatik alındı. Bu da 29 yapıyor. Yüzde 29. Yani ben bu dönemde biraz daha tabii ara dönemde de artış olmayacağı için 22 bin 104 TL güncel asgari ücret üzerine yüzde 29'luk yapılırsa 28 bin 500 lira, işte yüzde 30'luk yapılırsa da 28 bin 735 lira gibi bir tahminim var asgari ücrette.

Yüzde 25 az dedi, net asgari ücret tahmini verdi! 30 bin TL olur mu? 2

"YÜZDE 26 KONUŞULUYOR DİP RAKAM OLARAK AMA AZ"

Yüzde 25 konuşuluyor dip rakam olarak ama yüzde 25'in az olacağını düşünüyorum. Ama yüzde 28 ile yüzde 30 arasında bir karar alınacak diye düşünüyorum. Tabii bunun nihai kararı tespit komisyonu verecek. Yani bizler değil"

Yüzde 25 az dedi, net asgari ücret tahmini verdi! 30 bin TL olur mu? 3

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı yeni asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret Muhammet Bayram
