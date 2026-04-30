Devlet katkısı yüzde 50 azaltıldı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ‘İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler’ başlıklı 49’uncu maddesinde yer alan devlet payı yüzde 0.5 olarak belirlendi.

Kanunun 49’uncu maddesine göre kapsama giren tüm sigortalılar, işverenler ve devlet işsizlik sigortası primi ödüyor.

Prim oranı, prime esas aylık brüt kazanç üzerinden, yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 de devlet ödeme yapıyordu.

MAYIS’TA YÜRÜRLÜKTE

İlgili madde, katkı paylarını yüzde 50’ye kadar azaltma ve aynı oranda artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriyordu.

Devlet katkısının azalması ise maaşların azalmasına neden olmayacak. Karar, Mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş,

Son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş,

Son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI

Kendi istek ve kusurunuz dışında işsiz kalmak, son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmak ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olmak gerekiyor.



İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ÖDENİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.