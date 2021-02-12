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Dikkat çeken gram altın tahmini... 12 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2021 07:31 | Son Güncelleme

Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı. T.C. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 12 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın dördüncü gününde düşüşe geçti. Altın geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından yeni haftada yükselişe başlamıştı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 12 Şubat 2021 Cuma anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

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BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın dördüncü gününden itibaren düşüşe geçti.

Gram altının önceki kapanış fiyatı 412,48 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.11 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 12 Şubat 2021 Cuma gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 412,02 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 411,95 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.822,28 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 695,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0,14 hareketli başladı. Peki 12 Şubat 2021 Cuma çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 694,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 673,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.735,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0,11 artışla başladı. 12 Şubat 2021 Cuma bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.732,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.683,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.822,28 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

"GRAM ALTIN 485 TL SEVİYESİNİ GÖREBİLİR"

Şubat ayına 435 TL seviyelerinde başlayan gram altın fiyatları dolar/TL zayıflığı ile birlikte 410 TL seviyelerine kadar düşerek yatırımcılarını üzmüştü. Şubat ayının ikinci haftasında yükseliş trendine giren gram altın bu günde bu trendi bozmadı ve hafta başından bu yana yüzde 2 oranında yükseliş göstererek 420 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatları tarihi rekorunu kırdığı süreçlerden garam altın alarak yatırım yapan vatandaşlar gram altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arıyordu. Gram altın fiyatlarının yükselebileceğine dair bir yorum daha geldi.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy güncel altın yorumunu yaptığı Hürriyet'e, dikkat çeken bir gram altın hedefi söyledi. Ons altın fiyatının, orta vadede yükseliş trendine döneceğine dair görüşlerini tekrar dile getiren Özsoy, 422 TL ile yapılan günlük kapanışların 434 TL'ye doğru gidebileceğini belirtti. Özsoy, gram altın hedefi için; "Orta vadede uzak hedef olarak 485 TL’yi halen gündemde tutuyoruz." yorumunu yaptı. ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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