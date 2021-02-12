Dikkat çeken gram altın tahmini... 12 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın dördüncü gününde düşüşe geçti. Altın geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından yeni haftada yükselişe başlamıştı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 12 Şubat 2021 Cuma anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

İşte altının yeni rotası! 4 farklı uzmandan altın yorumu: Gram altın ne zaman yükselecek? BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın dördüncü gününden itibaren düşüşe geçti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 412,48 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.11 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 12 Şubat 2021 Cuma gram altın ne kadar? GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 412,02 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 411,95 TL Uzman açıkladı: 1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir! BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.822,28 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 695,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0,14 hareketli başladı. Peki 12 Şubat 2021 Cuma çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 694,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 673,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. İngiliz Bankası analisti: "Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir" İşte çarpıcı 2021 altın tahmini! BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.735,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0,11 artışla başladı. 12 Şubat 2021 Cuma bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar? CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.732,00 TL CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.683,00 TL Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.822,28 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.