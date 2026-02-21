Doğal gaz aboneliğinde yeni dönem: Hesaplamalar değişti, kurallar sil baştan

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında abone bağlantı bedeli, güvence bedeli, sayaç işlemleri, faturalandırma süreleri, kaçak doğal gaz tanımı, sözleşme feshi, acil müdahale hizmetleri ve dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin çok sayıda başlıkta değişikliğe gidildi.

Düzenlemenin dayanak maddesi de yeniden ele alındı. Buna göre yönetmelik; 4628 sayılı Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerine dayandırıldı ve hukuki çerçeve güncellendi.

BEDEL İADESİ YAPILMAYACAK!

Abone bağlantı bedelinin tahsil ve iade esasları netleştirildi. Bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmasının ardından bedel iadesi yapılmayacak. Ancak servis hattı yapımına başlanmamışsa, başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade gerçekleştirilecek. Aynı adres için daha önce bağlantı bedeli alınmış olması halinde yeniden tahsilat yapılamayacak.

Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 30 gün içinde gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması halinde süre sonunda bedel 5 iş günü içinde iade edilecek.

TAKSİTLİ ÖDENEBİLMESİNE İMKAN TANINDI!

Ayrıca bağlantı bedelinin kredi kartıyla 6 aya kadar taksitli ödenebilmesine imkan tanındı. Finansman maliyetleri tarifeye yansıtılmayacak.

65 YAŞ DETAYI!

65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan güvence bedeli alınmayacak. Güvence bedeli 2026 yılı için 4 bin 135 TL.

YAKICI CİHAZ DEĞİŞİMİNDE PROJE TADİLATI ŞARTI!

Yakıcı cihaz değişikliklerinde; cihaz tipi ve yerleşiminde değişiklik veya kapasite artışı yoksa proje tadilatı aranmayacak.

Cihaz değişim formu ilgili firma tarafından doldurulacak ve dağıtım şirketi yetkilisi kontrolü sonrası işlem tamamlanacak. Devreye alma işlemi dağıtım şirketinin tesisat kontrolü ile yapılacak.

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE YENİ SÜRELER!

İlk abonelikte sözleşme; iç tesisat proje onayı, gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahakkuku/tahsili sonrası imzalanacak.

DOĞAL GAZ ABONELİĞİNDE TESİSAT KONTROL SÜREÇLERİ 1 GÜN HIZLANDIRILDI!

Aynı adreste yapılacak yeni aboneliklerde gaz açma işlemi, sözleşmeden itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası yapılacak.

Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan adreslerde, ilgili idarenin yazılı uygun görüşü alınmadan yeni sözleşme imzalanamayacak.

GÜVENCE BEDELİNDE TAKSİT VE İSTİSNALAR!

Mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınabilecek.

Ödeme peşin ya da kredi kartına taksitli yapılabilecek.

En az 6 eşit taksit uygulanacak ve vade farkı alınmayacak.

Ancak;

Ön ödemeli sayaç kullananlardan,

İbadethanelerden, cemevlerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarından,

5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idarelerinden (ticari tesisler hariç),

Sosyal yardım alan hanelerden güvence bedeli alınmayacak.

SAYAÇ İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZEN

Sayaçların takılması, sökülmesi ve kontrolü yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Sayaçlar tüketiciye teslim edilmeyecek.

Gaz arzını engelleyen arızalar, bildirim sonrası en geç 24 saat içinde giderilecek. Sayaçlara dış müdahale sonucu oluşan zarar müşteriye ait olacak.

Sayaçta veya regülatörde tesis edilmiş olan ve ölçüm ya da basınç ayarlama sistemine müdahaleyi engelleyen malzemeler ile uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine yapılan müdahaleler kaçak doğal gaz kullanımı sayılacak.

BENZER TÜKETİM EĞİLİMİNE SAHİP MÜŞTERİLER EMSAL ALINACAK

Sayaç arızası veya ölçüm hatası durumunda tüketim hesaplaması; son iki yılın aynı dönem ortalamalarına göre yapılacak. Veri bulunmaması halinde benzer tüketim eğilimine sahip müşteriler emsal alınacak.

Elde edilen miktardan ilgili dönemde tahakkuk ettirilmiş tüketim düşülecek.

Düzenlemeyle eskiden sadece sayaçlara müdahale cezalandırılırken, artık sayaç, ölçüm ekipmanlarına (regülatör, vana, basınç ölçer vb.) yapılan müdahaleler de ceza kapsamına alındı.

GAZ KESME VE YENİDEN AÇMA SÜRESİ

Doğal gazı kesilen müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, 24 saat içinde yeniden gaz verilecek.

Bazı durumlarda sayaç açma-kapama bedeli alınacak. Borcun üç ay ödenmemesi veya güvence bedeli taksitinin üç ay gecikmesi halinde sözleşme feshi öncesi en az iki farklı iletişim yöntemiyle 3 iş günü önceden bildirim yapılacak.

FATURA VE ÖDEME SÜRELERİ

Dağıtım şirketinden kaynaklı nedenlerle fatura okuma süresi kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak.

Okuma süresi uzarsa tüketim bedeli en az 4 taksitte ve vade farksız tahakkuk ettirilecek.

Yapılan işlemler hakkında müşteriler bilgilendirilecek. Ancak, tüketicinin talep etmesi halinde tüketim tutarı tek seferde ödenebilecek ve oluşan finansman maliyetleri tarifelerde dikkate alınmayacak.

Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilecek ve ödeme süresi hiçbir şekilde 5 iş gününden az olamayacak.

Yeni düzenlemeyle dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketici tercihlerine göre; kâğıt fatura, kısa mesaj, e-posta, e-fatura ya da e-arşiv fatura gibi kanallar ile iletecek.

Tüketicinin iletişim bilgisi bulunması halinde, iletilen fatura tutarı ve son ödeme tarihi hakkında kısa mesajla da tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu olacak.

Doğal gaz sözleşmesinin borç nedeniyle feshedilmesinde en az 3 iş günü önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, adrese ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi.

KAÇAK DOĞAL GAZ TANIMI GENİŞLETİLDİ

Sayaç veya ölçüm sistemine müdahale ederek tüketimin eksik ya da hiç ölçülmemesi kaçak kullanım sayılacak.

Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması veya mevcut verilerin eksik, hatalı ya da kaçak tüketim nedeniyle güvenilir olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılacak.

Hesaplanan tüketim miktarından, müşteriye ilgili dönemde tahakkuk ettirilmiş tüketim miktarı mahsup edilecek.

Uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine müdahale de kaçak doğalgaz kullanımı kapsamına alındı. Tespitlerde doğru bulgu ve belgeye dayanılması ve tüketici haklarının korunması esas olacak.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Dağıtım şirketleri:

En az bir işletme binası kuracak,

Arşiv kayıtlarını dijital ortama aktaracak ve yedekleyecek,

Verileri lisans bazında ayrıştırarak yönetecek,

Afet ve acil durumlarda diğer şirketlere destek verebilecek.

Acil müdahale merkezlerinde çağrıya en geç üçüncü çalışta cevap verilecek sistem kurulacak.

Bu yükümlülüklerin bir kısmı 24 ay içinde tamamlanacak.

İLETİM HATTINA BAĞLI TESİSLERİN DEVİR SÜRECİ

Dağıtım bölgesi dışında kalan ve iletim hattına bağlı serbest tüketici tesisleri, belirli şartlarla dağıtım bölgesine dâhil edilebilecek.

Kurulun teknik ve ekonomik uygunluk kararı sonrası lisans tadili yapılacak ve mülkiyet devri gerçekleştirilecek.

Yeni düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Hükümler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.