Doğal gazda büyük gelişme! İlk ateş bugün yakılacak

Karadeniz'de geçtiğimiz yıldan bu yana gelen müjdeli haberlere bugün bir yenisi daha eklendi. Karadeniz'de bulunan dev rezervde ilk ateş bugün yakılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla bu akşam katılacak.

İLK KEŞİF SAKARYA GAZ SAHASI'NDAYDI

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

Sonrasında 2020 yılının Ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı.

DİĞER MÜJDE AMASRA-1'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası içindeki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptığını açıklamıştı. Böylece Karadeniz'de kısa sürede toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleşmişti.

FİLYOS LİMANI'NDAN KARAYA ÇIKARILACAK

Derin deniz sondajı sonucunda ortaya çıkan toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz Filyos Limanı'ndan karaya çıkacak ve ulusal doğal gaz hattına bağlantısı gerçekleşecek.

2023 yılında sisteme dahil edilmesi için son hızla çalışmalar devam ederken doğal gazın ülkeye cari açık konusunda da, yeni doğal gaz kontratlarının ucuza yapılması açısından da yarar sağlayacak.

GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP ÜRETİLECEK

Keşfi gerçekleştirilen doğal gazlardan günde 10 milyon metreküp karaya pompalanacak. 2027-2028 yılında yıllık olarak 15 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi bekleniyor.

Söz konusu bu üretim doğal gaz tüketiminin yüzde 30’unu karşılayacak seviyede. Bu sayede doğal gaz faturasının 6 milyar dolar azalması bekleniyor.



