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Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’ 21 yıldır böylesi olmamıştı: Merkez Bankası’nın adımlarına rağmen Kapalıçarşı’ya koştular

27.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru 20 liranın üzerine çıkarken, 14 Mayıs’ın ardından düşüşe geçen altın fiyatları da ikinci tur seçimi öncesi haftayı yükseliş ile kapattı. Merkez Bankası’nın altın ve döviz talebine karşı attığı adımlara rağmen vatandaşlar ‘yükselecek’ beklentisi ile Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Döviz bürolarının ve kuyumcuların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Merkez Bankası’nın net rezervleri ise 21 yıl sonra ilk kez eksiye düştü. İşte haberin detayları…

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’ 21 yıldır böylesi olmamıştı: Merkez Bankası’nın adımlarına rağmen Kapalıçarşı’ya koştular

Türkiye yarın ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Mayıs’ın ardından yeniden sandık başına gidecek. Son iki haftadır oldukça hareketli günler geçiren piyasalarda dün hem dolar kanadında hem de altın kanadında yukarı yönlü ataklar görüldü. Dolar/TL kuru 20,47 seviyesini görerek rekor kırdı. Kapalıçarşı kuruna bakıldığında ise doların 21 TL seviyelerinde el değiştirdiği kaydedilirken aradaki makasın azalması dikkat çekti. Gram altın fiyatı ise 1.274 lirayı görmesinin ardından 1.250 TL seviyesinde denge buldu.

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KAPALIÇARŞI’DA DOLAR VE ALTIN KUYRUĞU

‘Seçim sonrasında altın ve dolar ne olacak?’ sorusu yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken fiyatların yükseleceğini düşünenler piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Hem kuyumcuların hem de döviz bürolarının önünde ‘iğne atsan yere düşmez’ kalabalık görenleri hayrete düşürdü.

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‘SEÇİM SONUÇLARINI BEKLEYİN’ UYARISI

TV100’deki habere göre, vatandaşların altın ve döviz almak için zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğu belirtilirken uzmanlardan da uyarı gecikmedi. Tüm alım-satımlar için Pazartesi ya da Salı gününün beklenmesi yönünde tavsiyede bulunan uzmanlar, “Seçim sonuçları belirlendikten sonra piyasalar oturacaktır” diyor.

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MERKEZ BANKASI NET REZERVİ 21 YIL SONRA EKSİDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen haftaya ilişkin rezerv verilerini yayımladı. TCMB’nin toplam rezervi geçen hafta 3 milyar 537 milyon dolar azaldı ve 101 milyar 590 milyon dolara geriledi. Buna göre net rezervler -115,3 milyon dolara inmiş oldu. Böylece net rezervler Şubat 2002'den bu yana ilk defa eksiye geçti.

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ALTIN VE DOLAR TALEBİNE MERKEZ BANKASI’NDAN ÖRTÜLÜ SINIRLAMA

Dövizde Kur Korumalı Mevduat için vade sonuyla birlikte piyasada dolar ihtiyacı artarken, dövize olan talebi azaltmak için Merkez Bankası’nın hamleleri ise peş peşe gelmişti. Bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 düşürüldü. Ardından dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü gerçek kişiler için yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılırken, 28 Temmuz sonrası bu oranın yüzde 30'a yükseleceği belirtilmişti.Menkul kıymet tesisi uygulama talimatında yapılan değişiklikle kişisel kredi kartlarıyla yapılan altın alışverişi harcamalarının da yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olacağı açıklanmıştı.


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