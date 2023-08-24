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Dövizde artış, altında azalış… Seri 10. haftaya taşındı: Merkez Bankası rezervleri yükselişte

24.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası rezervleri yükselişini 10. Haftaya taşıdı. Toplam rezervleri 18 Ağustos ile biten haftada 757 milyon dolar arttı.

Dövizde artış, altında azalış… Seri 10. haftaya taşındı: Merkez Bankası rezervleri yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ağustos ile biten haftada 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolar oldu. Böylece yükseliş serisi 10. haftaya taşındı.

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Brüt döviz rezervleri 1 milyar 192 milyon dolar artarak 75 milyar 101 milyon dolardan 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 18 Ağustos haftasında 435 milyon dolar azalarak 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara indi.


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