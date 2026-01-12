FİNANS

Düzenleme resmileşmeden harekete geçtiler: Acil toplantılarla aidat zammı

Aidat zamlarında yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 25,49'luk üst sınır getirecek düzenleme TBMM'ye sunuldu. Düzenleme henüz resmileşmeden kimi site yönetimlerinin acil toplantılarla aidat bedellerine yüzde 35-55 arası zam yaptığının iddia edildiği aktarıldı.

Hande Dağ

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek. Daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin ise 3 ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını alması gerekecek.

AİDAT ÜCRETLERİ ŞİMDİDEN BELİRLENMEYE BAŞLADI

NTV'nin haberine göre; düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretlerinin şimdiden belirlenmeye başlandığı aktarıldı.

Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 için yüzde 25,49 olurken teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyeceği belirtildi. Fakat uzmanlara göre; maliklerin itiraz hakkının bulunduğu kaydedilirken düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz ile fahiş zamların önlenebileceği belirtildi.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz'ın, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz" dediği aktarıldı.

