Economist 2026 kapağı geldi! 2026'da dünyayı neler bekliyor?

Dünyaca ünlü Londra merkezli dergilerden The Economist, her yıl sonu yayınladığı "Bir sonraki yılda takip edilmesi gereken temalar neler?" konseptli kapağını 2026 yılı için de yayınladı. Economist Editörü Tom Standage, 2026'nın öne çıkan başlıklarına dair kaleme aldığı yazıda "Bu Donald Trump'ın dünyası, biz sadece içinde yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dergide; 2025'te küresel siyaseti şekillendiren en büyük etkenin ABD Başkanı Donald Trump olduğu ve o Beyaz Saray'da kaldığı sürece bunun değişmeyeceği ifade edildi. Farklı yaklaşımını bazı alanlarda (örneğin ticaret) kargaşaya neden olurken bazı konularda (örneğin Gazze) diplomatik sonuçlar getirdiği ve (örneğin Avrupa savunma harcamaları) zorunlu değişimleri tetiklediği aktarıldı. Habertürk'te yer alan habere göre; "'Trumpnado' 2026'da dönmeye devam ederken" ifadelerini kullanan dergi, 2026 yılında izlenmesi gereken on eğilim ve temayı şöyle sıraladı:

1. AMERİKA'NIN 250. YILI

Amerika'nın kuruluşunun 250. yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ülkenin geçmişini, bugününü ve geleceğini birbirinden tamamen farklı, uzlaşmaz biçimlerde anlatacaklar. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde seçmenler, Amerika'nın geleceğine dair nihai kararı verecek. Ancak Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kazansa bile, Trump'ın tehditler, gümrük vergileri ve başkanlık kararnameleriyle yürüttüğü yönetim tarzı sürecek.

2. JEOPOLİTİK SÜRÜKLENME

Dış politika analistleri ikiye bölünmüş durumda: Dünya artık Amerika ve Çin liderliğindeki bloklar arasında yeni bir Soğuk Savaş mı yaşıyor, yoksa Trump tarzı bir anlaşma gezegeni Amerikan, Rus ve Çin "etki alanlarına" mı bölecek? Bu iki senaryoya da güvenmeyin. Trump, büyük jeopolitik teorilerden ziyade sezgiye dayalı, "al-ver" temelli bir yaklaşımı tercih ediyor. Eski küresel, kurallara dayalı düzen giderek daha da dağılacak. Ancak "istekliler koalisyonları" savunma, ticaret ve iklim gibi alanlarda yeni anlaşmalar yapacak.

3. SAVAŞ MI, BARIŞ MI? EVET

Şanslı olunursa, Gazze'deki kırılgan barış sürecek. Ancak Ukrayna, Sudan ve Myanmar'daki çatışmalar uzamaya devam edecek. Rusya ve Çin, "gri bölge" kışkırtmalarıyla (Kuzey Avrupa'da ve Güney Çin Denizi'nde) Amerika'nın müttefiklerine olan bağlılığını sınayacak. Savaş ve barış arasındaki çizgi giderek bulanıklaşırken, gerilim Arktik bölgede, yörüngede, deniz tabanında ve siber uzayda artacak.

4. AVRUPA İÇİN ZORLUKLAR

Tüm bu tablo Avrupa için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması, Amerika'yı yanında tutması, ekonomik büyümeyi desteklemesi ve devasa bütçe açıklarıyla başa çıkması gerekiyor. Ancak kemer sıkma politikaları aşırı sağ partilere desteği artırabilir.

Avrupa aynı zamanda serbest ticaretin ve çevreciliğin öncüsü olmayı da sürdürebilmek istiyor. Fakat bunların hepsini birden yapması imkansız. Savunma harcamalarına yapılacak büyük bir artış büyümeyi biraz canlandırabilir, ama sadece biraz.

5. ÇİN İÇİN FIRSAT

Çin, deflasyon, yavaşlayan büyüme ve sanayi fazlası gibi kendi sorunlarıyla boğuşuyor olsa da, Trump’ın "Önce Amerika" politikası Pekin'e küresel etkisini artırma fırsatı sunuyor. Çin, özellikle küresel güneyde ticaret anlaşmaları imzalayarak kendini "daha güvenilir bir ortak" olarak konumlandıracak. Trump’la soya fasulyesi veya çipler gibi konularda taktiksel anlaşmalar yapmaktan memnun. Esas mesele, bu ilişkileri çatışmacı değil, "iş odaklı" tutmak olacak.

6. EKONOMİK KAYGILAR

Amerikan ekonomisi Trump'ın gümrük tarifelerine beklenenden daha dayanıklı çıksa da, bu politikalar küresel büyümeyi yavaşlatacak. Zengin ülkelerin kendi imkanlarının ötesinde yaşamayı sürdürmesi, tahvil piyasasında bir kriz riskini büyütüyor. Mayıs ayında Jerome Powell'ın yerine geçecek yeni Fed başkanının kim olacağı belirleyici olacak; Merkez Bankası'nın siyasallaşması piyasalarda bir çatışmayı tetikleyebilir.

7. YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ

Yapay zeka altyapısına yapılan aşırı yatırımlar, Amerika'daki ekonomik zayıflıkları gizliyor olabilir. Peki, bu balon patlayacak mı? Demiryolları, elektrik ve internet örneklerinde olduğu gibi, bir çöküş teknolojinin değersiz olduğu anlamına gelmez; ancak ekonomik etkileri büyük olabilir. Her durumda, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine, özellikle üniversite mezunları için, yönelik kaygılar artacak.

8. KARMA BİR İKLİM TABLOSU

Küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlamak artık mümkün görünmüyor, üstelik Trump yenilenebilir enerjiyi sevmiyor. Ancak küresel emisyonlar muhtemelen zirve yaptı; temiz teknoloji özellikle küresel güneyde hızla yayılıyor. Şirketler, Trump’ın öfkesini çekmemek için sessiz kalsa da, iklim hedeflerine ulaşacak ya da onları aşacak. Jeotermal enerji, özellikle yakından izlenmeli.

9. SPORUN DEĞERİ

Spor her zaman siyasetten kaçış sağlar, değil mi? 2026'da durum pek öyle olmayabilir. Futbol Dünya Kupası'nı Amerika, Kanada ve Meksika birlikte düzenliyor, ama bu ülkelerin ilişkileri gergin. Taraftar ilgisi düşük kalabilir. Las Vegas'ta yapılacak "Enhanced Games" (Geliştirilmiş Oyunlar) ise daha da tartışmalı olacak: sporcular performans artırıcı ilaçları kullanabilecek. Bu hile mi, yoksa sadece farklı bir yaklaşım mı?

10. ZAYIFLAMA İLAÇLARI YOLDA

Daha iyi, daha ucuz ve hap formunda yeni zayıflama ilaçları yolda. Bu da erişimi genişletecek.