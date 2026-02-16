FİNANS

Elektrikte kesinti süresi ve sıklığı için yeni hamle: Tarih verildi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayan ve 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık beşinci tarife döneminde 777 milyar liralık yatırım planlandığını belirtti. Erdoğan "Bu yatırımların büyük bölümü şebeke yenileme, genişletme ve iyileştirme için yapılacak. Planlı bakım bütçeleri de artırıldı. Temel hedefimiz, kesinti sürelerini ve sıklığını düşürmek" ifadelerini kullandı.

Elektrikte beşinci tarife döneminde 777 milyar liralık yatırım planlanıyor! Elder'in Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'ye (YEDAŞ) düzenlediği saha ziyaretinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yeni tarife döneminde yatırım hacminin önceki döneme göre önemli ölçüde arttığını ifade ederek, kesinti sürelerini azaltmaya odaklandıklarını kaydetti.

"TEMEL HEDEFİMİZ, KESİNTİ SÜRELERİNİ VE SIKLIĞINI DÜŞÜRMEK"

5 yıllık dönemde yüksek tutarlı bir yatırım planı olduğu bilgisini aktaran Erdoğan, "777 milyar Türk lirası yatırım yapılması söz konusu. 2025 Ekim dolar kuruna göre 19 milyar dolarlık yatırım yapılacağını görüyoruz. Bu yatırımların büyük bölümü şebeke yenileme, genişletme ve iyileştirme için yapılacak. Planlı bakım bütçeleri de artırıldı. Temel hedefimiz, kesinti sürelerini ve sıklığını düşürmek." diye konuştu.

Erdoğan, yatırım tarifelerinin etkisine de değinerek, dağıtım yatırımlarının belirli kurallar çerçevesinde tarifeye yansıtıldığını, dağıtım şirketlerinin yatırımlarının 10 yıl içinde itfa edildiğini, itfa edilmemiş kısım için düzenlenmiş getiri uygulandığını vurguladı.

"FATURALARDAKİ DEVLET DESTEĞİ DAĞITIMA DEĞİL, AKTİF ENERJİ BEDELİNE YÖNELİK BİR SÜBVANSİYON"

Tarifeleri ve gelir tavanlarını düzenleyici kurumun hesapladığını ifade eden Erdoğan, "Yatırımların tarifeye yansıması olacaktır ancak bu süreç kurallı ve denetimli ilerler. Faturalardaki devlet desteği ise dağıtıma değil, aktif enerji bedeline yönelik bir sübvansiyondur." dedi.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ODAĞI ELEKTRİFİKASYONDA

Elder Genel Sekreteri Erdoğan, enerji dönüşümünün odağının elektrifikasyonda olduğunu dile getirerek, elektrifikasyonun yenilenebilir kaynaklarla sağlanacak bir süreç olduğunu söyledi.

Bu çerçevede "Dağıtım 2.0" adını verdikleri kavramsal tasarımı oluşturduklarını anlatan Erdoğan, "Planlama mantığımızın değişmek zorunda olduğu bir dönemdeyiz. İşletme mantığımızın geleneksel tek yönlü çerçeveden çıkarak çift yönlü enerji akışına dönüşmesi gereken bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, dağıtıma bağlı üretimin hızla arttığını ve lisanssız üretim tesislerinin sayısının 35 bine yaklaştığını vurgulayarak, "Dağıtıma bağlı elektrik üretimi hızla büyüyor. Özellikle güneş santralleri ciddi bir paya ulaştı. Bu durum, mevcut şebeke planlama ve işletme anlayışını değiştiriyor. Reaktif enerji yönetimi ve şebeke kapasitesi açısından yeni ve maliyetli yatırımlar yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.

"APARTMAN VE SİTELERDE ŞARJ ÜNİTELERİ TESİSAT KONTROLÜ OLMADAN KULLANILMAMALI"

Tüketicilere güvenli kullanım çağrısında bulunan Erdoğan, "Elektrikli araç şarj ünitesi ya da yüksek güçlü cihazlar, tesisat uygunluğu kontrol edilmeden kullanılmamalı. Öngörülmeyen yükler hem şebekeye hem kullanıcıya risk oluşturur." bilgisini paylaştı.

Elektrikli araç şarj ünitelerinin güvenli şekilde yaygınlaşması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu konusunda ilgili bakanlık, hangi durumlarda kat malikleri kurulunun onayının gerekli olduğunu netleştirdi. Ancak hem ortak alanlarda hem de müstakil binalarda, kurulumdan önce ilgili elektrik dağıtım kuruluşundan onay alınması ve tesisin tüm güvenlik şartlarını sağlaması büyük önem taşıyor. Özellikle su basması, kaçak akım riski veya yetersiz tesisat gibi olasılıklara karşı tüm teknik önlemlerin alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın, olası can ve mal risklerine karşı bu süreçte teknik standartlara uygun hareket etmeleri gerekiyor."
Kaynak: AA

