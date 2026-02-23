Emekli bayram ikramiyesi için 3 senaryo! İşte konuşulan zamlı rakamlar

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken emekli bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağını, artırılması halinde yeni rakamın ne kadar olacağını merak ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında emekli bayram ikramiyesinin de masada ele alınacak başlıklardan bir tanesi olacağı öğrenildi.

"3 FARKLI SENARYO YAZILDI"

TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Cem Küçük emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detayları aktardı. Küçük "Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyede. Olası ikramiye için 3 farklı senaryo yazıldı" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emekli ve aylık alan vatandaşın, heyecanla beklediği ikramiye tutarları merak konusu oldu. Haberde, emekli bayram ikramiyesi için yazılan 3 farklı senaryo olduğu belirtildi. Zamlı maaşların ödenmesiyle birlikte bayram ikramiyesi Kabine'de de mercek altına alınacak, adımlar atılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 SENARYO

Haberde bayram ikramiyeleri ile ilgili 3 ayrı söylenti olduğu kaydedilirken son olarak 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 1. senaryoyla yüzde 25 artışla 5 bin TL, 2. senaryoyla yüzde 30 artış oranıyla 5500 TL, 3. senaryoyla ise yüzde 35 artışla 6 bin TL olmasının beklendiği aktarıldı.

Bayram ikramiyesi ile ilgili düzenleme TBMM'ye sunularak torba teklife eklenecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Peki, kimler yaralanabilecek? SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri sahipleri, dul ve yetimler hisse oranında, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri...

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında emeklilere ödenmeye başlandı. İlk ödeme tutarı 1000 TL olarak ödendi ve yılda iki kez ödeme yapıldı.