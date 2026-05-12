Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Kurban Bayramına günler kala milyonlarca emekli maaşının ve emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Beklenen tarih netleşti. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı takvim ise şu şekilde: