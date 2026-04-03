Emekli için yolun yarısı tamamlandı: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mart enflasyonunu açıklamasının ardından 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Yolun yarısı tamamlanınca emekli için de maaş hesapları yapılmaya başlandı. Peki emekli 2026’nın ikinci yarısında ne kadar maaş alacak? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren süreçte ilk 3 ay tamamlanırken en güncel zam tablosu da ortaya çıktı. İşte SSK’lı ve Bağ-Kur’lu için kesin olmayan zam oranları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Emeklilerin Temmuz zammı, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle her ay açıklanan veri, maaş artışına doğrudan yansıyor. SSK’lı, Bağ-Kur’lu Mart enflasyonunun belli olmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı da netleşti.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI OLUŞTU!

Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, Şubat enflasyonu 2,96 ve Mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Böylece 3 aylık enflasyon farkı 10,04 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşmeden yüzde 7 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkını da alabilmesi için %0,88 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise 3 aylık enflasyon farkına göre maaş tablosu şu şekilde oluştu:

