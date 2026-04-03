Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Nisan 2026 kira artış oranı netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Nisan kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Nisan ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç?

NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Mart ayı kira artış oranı yüzde 33,39 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri nisan ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Nisan ayı kira artış oranı da netleşti.

Mart ayının enflasyon verileri belli oldu, nisan ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 32,82 oldu. Nisan 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Nisan ayında kiraya en fazla yüzde 32,82 oranında zam yapabilecek.

Nisan 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.