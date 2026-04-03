Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Nisan 2026 kira artış oranı netleşti

Kira zam oranı Nisan 2026... TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını merak ediyor. Kira zammı için 12 aylık enflasyon oranı takip ediliyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi bugün açıklandı. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği rakam netleşti. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Nisan 2026 kira artış oranı yüzde kaç olarak belirlendi? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Nisan 2026 kira zammı detayları...

Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Nisan 2026 kira artış oranı netleşti
Cansu Çamcı

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Nisan kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Nisan ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç?

Kira zammı belli oldu! TÜİK açıkladı, Nisan 2026 kira artış oranı netleşti 1

İşte Nisan kira artış oranı 2026 ve Nisan kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Mart ayı kira artış oranı yüzde 33,39 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri nisan ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Nisan ayı kira artış oranı da netleşti.

Mart ayının enflasyon verileri belli oldu, nisan ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 32,82 oldu. Nisan 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Nisan ayında kiraya en fazla yüzde 32,82 oranında zam yapabilecek.

Nisan 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

