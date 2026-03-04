FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş'tan çok konuşulacak çıkış 'Her an' deyip açıkladı

Milyonlarca emekli, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son durumu merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 4000 TL olarak uygulanan ikramiyede bu sene bir artış olup olmayacağı, artış olursa ne kadar olacağı araştırılıyordu. Önceki gün, AK Parti 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" demişti. Ancak SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş'tan çok konuşulacak çıkış 'Her an' deyip açıkladı
Hande Dağ

Emekli bayram ikramiyesi, milyonlarca emeklinin merak ettiği konulardan bir tanesi. Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son olarak AK Parti tarafından 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak' İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş tan çok konuşulacak çıkış Her an deyip açıkladı 1

GÜLER'İN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Güler açıklamasında, emekliye ikramiye ile ilgili soru üzerine, "Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması

Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş tan çok konuşulacak çıkış Her an deyip açıkladı 2

Güler, emekli ikramiyelerinin ödenmesiyle ilgili olarak, "Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Bakın bu yaklaşık dediğim gibi hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin lira ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiye ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Yani şu anda bölgesel anlamda savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları doğal gaz fiyat artışları birçok diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim orta vadeli programa uygun olarak bütçemizi bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş tan çok konuşulacak çıkış Her an deyip açıkladı 3

Güler'in bu açıklamaları sonrası emekli ikramiyesine artış beklentisi düşerken son olarak SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş tan çok konuşulacak çıkış Her an deyip açıkladı 4

"SON ANDA ÇIKARILDI"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"İkramiyeden çok kısa bir şekilde söz edeyim. İkramiye emeklilik ikramiyesi torba kanununa girecekti ve bu konuda aslında bir mutabakat vardı. Ve 5.000 liralık bir ikramiye söz konusuydu. Son anda maalesef bu çıkarıldı savaş gerekçesiyle. Şimdi şunu söylüyoruz. Emeklilik ikramiyesi geçen yıl ne kadardı? 4.000'di. Peki, şubat ayı enflasyonu ne kadar? Yüzde 31.53 yıllık enflasyon. Bu durumda geçen seneden bu seneye enflasyon bazında emeklilik ikramiyesinde 1260 TL'lik bir azalma var. Yani siz zam yapmasanız bile geçen yılki değerini koruması için emeklilik ikramiyesini bu yılki zamla aldığımız zaman 5.263 lira olması lazım. Bakın emeklilik ikramiyesi 5.263 liraya çıkardığınız zaman zam yapmıyorsunuz, güncelliyorsunuz. Yani geçen seneki satın alma gücünü alıyorsunuz.

Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş tan çok konuşulacak çıkış Her an deyip açıkladı 5

"HER AN BİR ÖNERGEYLE BURADAN DA BİR DÜZELME OLMASI MÜMKÜN"

Dolayısıyla bu yönde de çok büyük tepkiler var, serzenişler var. Hem milletvekili kanadında hem AK Parti kanadında. Her an bir önergeyle buradan da bir düzelme olması mümkün"

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı ette uçurum: Fiyatı kasaba ulaşana kadar 2 katına çıktı!Kırmızı ette uçurum: Fiyatı kasaba ulaşana kadar 2 katına çıktı!
Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta 103,17 olduReel efektif döviz kuru endeksi şubatta 103,17 oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi Bayram ikramiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.