Emekli ikramiyesinde İsa Karakaş'tan çok konuşulacak çıkış 'Her an' deyip açıkladı

Emekli bayram ikramiyesi, milyonlarca emeklinin merak ettiği konulardan bir tanesi. Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son olarak AK Parti tarafından 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" demişti.

GÜLER'İN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Güler açıklamasında, emekliye ikramiye ile ilgili soru üzerine, "Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Güler, emekli ikramiyelerinin ödenmesiyle ilgili olarak, "Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Bakın bu yaklaşık dediğim gibi hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin lira ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiye ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Yani şu anda bölgesel anlamda savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları doğal gaz fiyat artışları birçok diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim orta vadeli programa uygun olarak bütçemizi bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Güler'in bu açıklamaları sonrası emekli ikramiyesine artış beklentisi düşerken son olarak SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"SON ANDA ÇIKARILDI"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"İkramiyeden çok kısa bir şekilde söz edeyim. İkramiye emeklilik ikramiyesi torba kanununa girecekti ve bu konuda aslında bir mutabakat vardı. Ve 5.000 liralık bir ikramiye söz konusuydu. Son anda maalesef bu çıkarıldı savaş gerekçesiyle. Şimdi şunu söylüyoruz. Emeklilik ikramiyesi geçen yıl ne kadardı? 4.000'di. Peki, şubat ayı enflasyonu ne kadar? Yüzde 31.53 yıllık enflasyon. Bu durumda geçen seneden bu seneye enflasyon bazında emeklilik ikramiyesinde 1260 TL'lik bir azalma var. Yani siz zam yapmasanız bile geçen yılki değerini koruması için emeklilik ikramiyesini bu yılki zamla aldığımız zaman 5.263 lira olması lazım. Bakın emeklilik ikramiyesi 5.263 liraya çıkardığınız zaman zam yapmıyorsunuz, güncelliyorsunuz. Yani geçen seneki satın alma gücünü alıyorsunuz.

"HER AN BİR ÖNERGEYLE BURADAN DA BİR DÜZELME OLMASI MÜMKÜN"

Dolayısıyla bu yönde de çok büyük tepkiler var, serzenişler var. Hem milletvekili kanadında hem AK Parti kanadında. Her an bir önergeyle buradan da bir düzelme olması mümkün"