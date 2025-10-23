FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri

Emekli promosyon son dakika! Emekliler banka emekli promosyonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar arası yarışta güncel rakamlar belli oldu. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? Promosyon tutarı yükselecek mi? İşte Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, banka banka son durum...

Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri
Hande Dağ

2025 emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyon ekim 2025 itibarıyla ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Bankaların kampanyaları yakından takip ediliyor. Emekli maaşı alan milyonlar için promosyonlar önemli bir gelir kalemi olarak görülmeye devam ederken bankalar promosyon kampanyalarında güncellemeler yapabiliyor. Bankalarca rakamlar zaman zaman yükseltilirken maaşa göre promosyonun yanı sıra ekstra ödül ve ödemeler de yapılabiliyor. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri 1

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Temmuz emekli maaşı zammı ile bankalar tarafından sunulan emekli promosyon ücretleri de değişti. Son duruma göre emekli promosyonu ödemeleri için bankalar arası yarış kızıştı.

Son olarak birden fazla banka promosyonda 30 bin TL ve üzerindeki rakamları görmeye başladı. En yüksek ise 32 bin TL rakamı görüldü. Fakat promosyon ödemelerinde tutarlar bankadan bankaya göre değişiyor.

Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri 2

Banka emekli promosyonu için emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra, çeşitli koşullar sağlandığı takdirde, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da sunulabiliyor. Farklı koşullar sağlandığı takdirde promosyon tutarına ek ödüller de olabiliyor. Dolayısıyla promosyon tutarı ek koşullar ve ödüllerle değişebiliyor.

Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri 3

BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İNCELENMELİ

Emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatli şekilde incelemesi gerekiyor. Öte yandan promosyon ödemeleri de belirli koşullara bağlı olarak ve bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri 4

BANKA EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2025

İşte bankaların güncellenen emekli promosyon Ekim 2025 tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı ile toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri 5

EMEKLİ PROMOSYONU ARTACAK MI?

Bankalar emekli promosyon tutarlarını özellikle maaş zamları sonrası artırabiliyor. Bankalar farklı dönemlerde de emekli promosyonu tutarlarında artışa gidebiliyor. Bunun yanı sıra özellikle uzmanlar ocak emekli maaş zammı ile beraber, bankaların emeklilere daha yüksek promosyonlar sunabileceğini de vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi 'Beklenebilir' Emekli promosyonu için 40 bin TL rakamını verdi! Uzman isim tarih verdi 'Beklenebilir'
'Rakamlar çok daha yükselecek' Emekli promosyonu için tarih verdi 'Rakamlar çok daha yükselecek' Emekli promosyonu için tarih verdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş insanı Hamdi Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktıİş insanı Hamdi Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
'Kiralarla ilgili yeni vergi' iddiasına GİB'den açıklama'Kiralarla ilgili yeni vergi' iddiasına GİB'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
banka promosyonları emekli promosyon Emekli promosyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.