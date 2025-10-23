Emekli promosyonu için bankalar arası yarış kızıştı! Yükselecek mi? Banka 2025 güncel promosyon ödemeleri

2025 emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyon ekim 2025 itibarıyla ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Bankaların kampanyaları yakından takip ediliyor. Emekli maaşı alan milyonlar için promosyonlar önemli bir gelir kalemi olarak görülmeye devam ederken bankalar promosyon kampanyalarında güncellemeler yapabiliyor. Bankalarca rakamlar zaman zaman yükseltilirken maaşa göre promosyonun yanı sıra ekstra ödül ve ödemeler de yapılabiliyor. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Temmuz emekli maaşı zammı ile bankalar tarafından sunulan emekli promosyon ücretleri de değişti. Son duruma göre emekli promosyonu ödemeleri için bankalar arası yarış kızıştı.

Son olarak birden fazla banka promosyonda 30 bin TL ve üzerindeki rakamları görmeye başladı. En yüksek ise 32 bin TL rakamı görüldü. Fakat promosyon ödemelerinde tutarlar bankadan bankaya göre değişiyor.

Banka emekli promosyonu için emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra, çeşitli koşullar sağlandığı takdirde, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da sunulabiliyor. Farklı koşullar sağlandığı takdirde promosyon tutarına ek ödüller de olabiliyor. Dolayısıyla promosyon tutarı ek koşullar ve ödüllerle değişebiliyor.

BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İNCELENMELİ

Emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatli şekilde incelemesi gerekiyor. Öte yandan promosyon ödemeleri de belirli koşullara bağlı olarak ve bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

BANKA EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2025

İşte bankaların güncellenen emekli promosyon Ekim 2025 tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı ile toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ARTACAK MI?

Bankalar emekli promosyon tutarlarını özellikle maaş zamları sonrası artırabiliyor. Bankalar farklı dönemlerde de emekli promosyonu tutarlarında artışa gidebiliyor. Bunun yanı sıra özellikle uzmanlar ocak emekli maaş zammı ile beraber, bankaların emeklilere daha yüksek promosyonlar sunabileceğini de vurguluyor.