Emekli promosyonunda 90 bin TL rakamı! Bankalar arası yarış kızıştı

Milyonlarca emekli maaş zammının belli olmasının ardından gözünü bankaların sunduğu emekli promosyon tutarlarına çevirdi. Emekli için banka promosyonlarında yeni rakamlar göze çarpıyor. Kamu ve özel bankalar emeklilere uygulanan promosyon ödemelerini yükseltti. Bazı bankalarda toplam rakamın 90 bin TL'ye kadar çıkabildiği görüldü. İşte detaylar...

RAKAM 90 BİN TL'Yİ BULUYOR

TGRT Haber'de yer alan habere göre; milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde tutarlar netleşti. Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'deki milyonlarca emeklinin zamlı maaşları belli oldu. Zamların netleşmesinin ardından gözler bankaların sunduğu promosyon tutarlarına çevrildi. Son olarak tutarlar yenilendi. Kamu ve özel bankalar tarafından yükseltilen nakit promosyonların tutarı bazı bankalarda 90 bin TL'yi buldu.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Kamu bankalarına bakıldığında Ziraat Bankası dikkat çekiyor. 12.000 liralık nakit promosyonun yanı sıra 40.000 liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuyor. Ek imkanlarla toplam rakam 90.000 liraya ulaşıyor.

Vakıfbank maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 liraya varan promosyonun yanı sıra Troy emekli kredi kartıyla 9 ay boyunca yapılacak alışverişlerde toplam 18.000 liraya kadar ek kazanım sunuyor.

Bir başka kamu bankası Halkbank ise maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SSK emeklilerine 8.000 ila 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

İş Bankası'nda ek kampanyalarla toplam rakam 24.000 TL seviyesinde. Akbank'ta otomatik fatura talimatı, davet kodu ve kredi kartı harcamalarıyla toplam rakam 30.000 TL'ye ulaşabiliyor. Garanti BBVA emekli maaşını taşıyan müşterilerine 25.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Denizbank'ta promosyon ödemeleri ek imkanlarla toplam ödeme 27.000 liraya varıyor. Türkiye Finans'ta ise bu tutar toplam ödeme 32.000 liraya kadar çıkıyor.