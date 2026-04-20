Emekli promosyonunda yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti, QNB)

Emekli promosyon 2026 ne kadar? Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Pek çok emekli tarafından merak edilen emekli promosyonunda son rakamlar belli oldu. Bankalar dönem dönem promosyon ödemelerinde farklılığa gidebilirken promosyona ek olarak bazı şartların sağlanması halinde çeşitli ödüller de sunulabiliyor. Buna göre ödeme tutarı artabiliyor. Bankaların emekli promosyonları da emekli maaşına göre değişkenlik gösterebiliyor.

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2026 NE KADAR?

İşte bankaların güncel Nisan 2026 emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuluyor. 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı bulunuyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklilerine 50 bin TL nakit ödül ile 50 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklilerine 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 TL 12 ay taksitli nakit imkanına ek olarak; 12.000 TL’ye varan emekli promosyon, kredi kartı ile market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL’ye varan indirim, yeni otamatik fatura talimatlarına 3.500 TL’ye varan ParafPara imkanı ile

toplamda 60.000 TL’ye varan imkan sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Nakit promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu bulunuyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü bulunuyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emeklilere 27.000 TL’ ye varan nakit promosyon bulunuyor.