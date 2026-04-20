FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyonunda yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti, QNB)

Emekli promosyon kampanyaları emekliler tarafından yakından araştırılıyor. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? İşte banka promosyon ödemelerinde son durum...

Hande Dağ

Emekli promosyon 2026 ne kadar? Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Pek çok emekli tarafından merak edilen emekli promosyonunda son rakamlar belli oldu. Bankalar dönem dönem promosyon ödemelerinde farklılığa gidebilirken promosyona ek olarak bazı şartların sağlanması halinde çeşitli ödüller de sunulabiliyor. Buna göre ödeme tutarı artabiliyor. Bankaların emekli promosyonları da emekli maaşına göre değişkenlik gösterebiliyor.

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2026 NE KADAR?

İşte bankaların güncel Nisan 2026 emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuluyor. 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı bulunuyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklilerine 50 bin TL nakit ödül ile 50 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklilerine 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 TL 12 ay taksitli nakit imkanına ek olarak; 12.000 TL’ye varan emekli promosyon, kredi kartı ile market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL’ye varan indirim, yeni otamatik fatura talimatlarına 3.500 TL’ye varan ParafPara imkanı ile
toplamda 60.000 TL’ye varan imkan sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Nakit promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu bulunuyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü bulunuyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emeklilere 27.000 TL’ ye varan nakit promosyon bulunuyor.

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.