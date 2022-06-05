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Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

05.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramına 1 ay gibi bir süre kala emekliler bayramda yatacak ikramiyeyi bekliyor. Binlerce SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine Kurban Bayramında yatacak ikramiyenin miktarı belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte detaylar…

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler, Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesini bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu uygulamayla birlikte bayramlardan hemen önce emeklilere ikramiye veriliyor. Binlerce emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu. İşte detaylar…

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi! Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi! Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…

Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL olarak yatması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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