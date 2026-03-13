Emekliler bu vergiden muaf olacak! Meclis’e sunuldu: Bu şartlara dikkat!

Emekli maaşlarının düşük olması ve emeklilerin geçimde zorluklar yaşaması bir süredir gündemde. Maaşlarının iyileştirilmesi bekleyen emekliler için ise Meclis’e yeni bir yasa teklifi sunuldu. Buna göre, emekliler binek otomobillerde ÖTV muafiyeti ile araç alabilecek.



Teklifte ise bazı şartlar bulunuyor. Buna göre, esnaf ve sanatkar statüsünde bulunan ve Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan emeklilere yönelik özel bir vergi istisnası öneriliyor.

Düzenlemeye göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar bu haktan yararlanabilecek.

MUAFİYETTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kanun teklifinde yer alan düzenleme yalnızca belirli bir emekli grubunu kapsıyor.

Buna göre vergi istisnasından yararlanabilmek için kişinin hem esnaf ve sanatkar statüsünde olması hem de Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alması gerekiyor.



5 YIL İÇİNDE SADECE 1 KEZ KULLANABİLECEK

Teklifte bazı sınırlamalar da bulunuyor. Buna göre, muafiyet hakkı emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilecek ve ÖTV muafiyetiyle alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

Bu şartların amacı, vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının önüne geçmek olarak ifade ediliyor.

TEKLİF HENÜZ YASALAŞMADI

Emeklilere ÖTV’siz araç verilmesine yönelik teklif şu an için yalnızca Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi niteliği taşıyor. Türkiye’de yasama süreci gereği bu tür teklifler önce Meclis Başkanlığı’na sunuluyor, ardından ilgili komisyonlarda değerlendirmeye alınıyor.

Komisyon aşamasını geçen teklifler daha sonra Genel Kurul'da oylanıyor.

Kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.