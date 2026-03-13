FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekliler bu vergiden muaf olacak! Meclis’e sunuldu: Bu şartlara dikkat!

Meclis’e emekliler için yeni bir yasa teklifi sunuldu. Buna göre, emekliler otomobil alırken Özel Tüketim Vergisi’nden muaf olacak. Teklifin yasalaşması durumunda belirli şartları taşıyan emekliler ÖTV’den olarak bir defaya mahsus daha uygun fiyata otomobil alacak. İşte konu ile ilgili detaylar…

Emekliler bu vergiden muaf olacak! Meclis’e sunuldu: Bu şartlara dikkat!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Emekli maaşlarının düşük olması ve emeklilerin geçimde zorluklar yaşaması bir süredir gündemde. Maaşlarının iyileştirilmesi bekleyen emekliler için ise Meclis’e yeni bir yasa teklifi sunuldu. Buna göre, emekliler binek otomobillerde ÖTV muafiyeti ile araç alabilecek.
Emekliler bu vergiden muaf olacak! Meclis’e sunuldu: Bu şartlara dikkat! 1

Teklifte ise bazı şartlar bulunuyor. Buna göre, esnaf ve sanatkar statüsünde bulunan ve Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan emeklilere yönelik özel bir vergi istisnası öneriliyor.

Düzenlemeye göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar bu haktan yararlanabilecek.

Emekliler bu vergiden muaf olacak! Meclis’e sunuldu: Bu şartlara dikkat! 2

MUAFİYETTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kanun teklifinde yer alan düzenleme yalnızca belirli bir emekli grubunu kapsıyor.

Buna göre vergi istisnasından yararlanabilmek için kişinin hem esnaf ve sanatkar statüsünde olması hem de Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alması gerekiyor.
Emekliler bu vergiden muaf olacak! Meclis’e sunuldu: Bu şartlara dikkat! 3

5 YIL İÇİNDE SADECE 1 KEZ KULLANABİLECEK

Teklifte bazı sınırlamalar da bulunuyor. Buna göre, muafiyet hakkı emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilecek ve ÖTV muafiyetiyle alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

Bu şartların amacı, vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının önüne geçmek olarak ifade ediliyor.

Emekliler bu vergiden muaf olacak! Meclis’e sunuldu: Bu şartlara dikkat! 4

TEKLİF HENÜZ YASALAŞMADI

Emeklilere ÖTV’siz araç verilmesine yönelik teklif şu an için yalnızca Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi niteliği taşıyor. Türkiye’de yasama süreci gereği bu tür teklifler önce Meclis Başkanlığı’na sunuluyor, ardından ilgili komisyonlarda değerlendirmeye alınıyor.

Komisyon aşamasını geçen teklifler daha sonra Genel Kurul'da oylanıyor.

Kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’
Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 225 bin lira ceza uygulandıYozgat'ta polisten kaçan sürücüye 225 bin lira ceza uygulandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Otomobil emekli ötv muafiyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.