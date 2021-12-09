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Emeklilere asgari ücret zammı kadar zam yapılsın talebi! "Zamlardan cebimiz delik deşik oldu"

09.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin 3. görüşmesinden bugün de uzlaşı sağlanamadı. Öte yandan emekli dernekleri, emeklilere yapılacak zammın en az asgari ücret zammı oranı kadar olması gerektiğini ve yılbaşında da ikramiye istediklerini belirtti. Zamlardan dolayı ceplerinin, kafalarının ve vücutlarının delik deşik olduğunu belirten emekliler, "Hangi vicdana sığar 1500 TL ücreti insanlara reva görmek" ifadelerini kullandı.

Emeklilere asgari ücret zammı kadar zam yapılsın talebi! "Zamlardan cebimiz delik deşik oldu"

Son günlerde gıdadan tekstile birçok ürüne döviz kurunda yaşanan artışlardan dolayı zam geldi. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, son gelen zamlardan dolayı zor durumda kalan emekli vatandaşlar, ceplerinin delik deşik olduğunu belirterek, asgari ücret kadar zam talep ettiklerini bildirdiler.

EMEKLİLER İSYAN ETTİ: ZAMLARDAN DELİK DEŞİK OLDUK

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye Emekli Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, açlık sınırının 3 bin 600 lira olduğuna değinerek, "Bu günlerde zam yağmurlarından kafamız, vücudumuz, cebimiz delik deşik oldu. Hangi vicdana sığar 1500 TL ücreti insanlara reva görmek" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Arif Tezbulur, Tezbulur, "Bizim yeni yıldan ve hükumetimizden beklentimiz, asgari ücretin yüzde 40 civarında artırılması ve emeklilere de bu oranda bir zam yapılmasıdır. Bütün beklentimiz, seyyanen (eşit bir şekilde) zamla, maaşların önümüzdeki yılda refah seviyesine yükseltilmesidir” dedi.

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"EMEKLİ ZAMMI DA ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI"

İHA'da yer alan habere göre Devlet İstatistik Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu aylık enflasyon oranlarının 6 aylık toplamı kadar çıkan enflasyon oranının artık emeklilere yeteri kadar bir faydası olmadığını savunan Tezbulur, “Hepimiz bunu görmüş bulunuyoruz. Onun için bizi bu enflasyon sepetinden çıkartılıp, seyyanen zamma dönüştürülmesi lazım. Yani bizim devletten şu ânda önümüzdeki yıl için beklemiş olduğumuz en büyük şey budur. Şu ânda en düşük emekli maaşı, yeni emekli olan kişinin alacağı maaş 1580 lira civarında. Asgari ücretin yüzde 40 artırılması ile bu rakamın yani 1580 liranın emekliye ne kadar faydası olacaktır? Emeklilerin de en az asgari ücret kadar maaş almasını temenni ediyoruz. Şu ânda Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınlamış olduğu toplam alacağımız 10,47. Yani düşünün, yüzde 40 zam yapıldığı takdirde, bu biz emeklileri bir nebze olsun hayata döndürecektir” diye konuştu.

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"YILBAŞINDA DA İKRAMİYE VERİLSİN"

Emeklilerin yıl başı ikramiyesi talebi de olduğunu anlatan Tezbulur, “Ramazan ve kurban bayramında almış olduğumuz ikramiye gibi, her yılbaşında da emeklilere bir ikramiye verilmesini talep ediyoruz. Hükümetimizden beklentimiz bu. Bir de emeklilerin her ay maaşına ilave edilen ve eskiden vergi iadesi adı altında ödenen yüzde 4 ve 5’lik rakamın yüzde 10’a yükseltilmesi bizi biraz olsun rahatlatacaktır’’ şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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