Emeklilere büyük fırsat! Maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 27.000 TL'ye varan promosyon

Emeklilik, yıllarca verilen emeğin ardından dinlenme ve hayatın tadını çıkarma zamanı… Ancak artan yaşam maliyetleriyle birlikte, sabit gelirle geçinmek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bu zorluk karşısında bankalar emeklilere yönelik promosyon tutarlarında artışa gitmeye başladı. Geçmişte birkaç bin TL ile sınırlı kalan promosyonlar, 2025 yılı itibarıyla emekliler için ciddi bir ek gelir kalemine dönüşmüş durumda. Özellikle yüksek yaşam maliyetlerinin gölgesinde, maaşını en avantajlı teklifle istediği bankaya taşımak isteyen emekliler için fırsatlar da çeşitleniyor. Bu noktada Yapı Kredi’nin 27.000 TL’ye varan promosyon kampanyası, sadece miktarıyla değil sunduğu ek avantajlarla da dikkat çekiyor. Kampanya detayları şu şekilde...

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Emeklileri sevindirecek fırsat! En yüksek promosyon Yapı Kredi'de...

15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında, maaş tutarınıza göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ana promosyon, ek fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi koşulları yerine getirmeniz durumunda ise toplamda 12.250 TL’den 27.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyorsunuz.

Kampanyaya katılanlara sunulan pek çok ek avantaj var

Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi, ATM’lerden ücretsiz havale imkanı.

Müşteri emekli maaşını Yapı Kredi’den almaya devam ettiği sürece Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi, ATM’lerden gerçekleştireceğiniz tüm havaleler ücretsiz.

Yapı Kredi ATM’lerinden günlük ücretsiz 25.000 TL nakit çekim limiti imkanı. (Bu limite ek ücretli olarak 20.000 TL daha çekebilir müşteri.)

Avantajlı faiz oranıyla Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanımı.

TL Vadeli Mevduatta Avantajlı Faiz Oranları.

Ücretsiz Düzenli Ödeme (EFT ve Havale) avantajı.

Kampanyadan kimler yararlanabiliyor?

27.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu kampanyasından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan maaşları alan tüm emekliler, mevcut müşteriler ve Yapı Kredi’ye yeni maaş taşıyacak tüm emekliler yararlanabiliyor. Bu kapsama; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri gibi düzenli SGK ödemelerini alan kişiler de dahil. Yeni emekli olacak bireyler de, emeklilik başvurusu esnasında maaşlarını Yapı Kredi’ye yönlendirerek bu kampanyaya katılabiliyor. Yeni emekli olacaklar eğer SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olacaklarsa e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacakları başvuruda, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklarsa çalışmakta oldukları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına iletecekleri emeklilik başvurusu dilekçesinde Yapı Kredi’yi tercih derek promosyonlarını alabilir.

27.000 TL'ye varan emekli promosyonu nasıl alınır? Kampanyadan nasıl yararlanılır?



Yapı Kredi müşterisiyseniz, maaşınızı bankaya taşımak yalnızca birkaç dakikanızı alıyor. Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden işleminizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Henüz banka müşterisi değilseniz, mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri olarak süreci başlatabilir, dilerseniz e-Devlet ya da SGK müdürlükleri aracılığıyla da taşıma işlemini tamamlayabilirsiniz.

İşte tüm kampanya detayları

15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.)

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve bir ay devam edecek şekilde 0 faizle 5.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 14 Haziran 2025 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanyadan 14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.

27.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

Fatura kredi kartı ve dijital aktiflik kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.

Nakit promosyonun/ek nakit ödülün ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

Promosyon yenileme işlemlerinizde, maaş bilgileriniz incelenip promosyon hesaplamanız yapıldıktan sonra SGK emekli maaşı promosyonunuz istisnai durumlar haricinde 3 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılacaktır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

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