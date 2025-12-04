Emekliliğiniz iptal edilebilir! Tüm ödemeler geri isteniyor 'Hapis cezası var'

Emeklilik işlemlerine usulsüzlük karıştıranlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından denetlenmeye devam ediyor. Önceki yılların dökümleri incelenerek yapılan tespitlerde usulsüzlük yapan emeklilerin ödenen aylıkları faizi ile geri tahsil edilecek. Söz konusu denetimler ise e-Devlet üzerinden Hizmet Dökümleri sayfasından yapılıyor.

EMEKLİLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Son olarak ise, Aydın'da sahte rapor düzenleyen bir çete çökertilmiş ve iddiaya göre 800 kişinin emekliliği iptal edilmişti. SGK denetimlerine aralıksız devam ederken süreç ile ilgili detayları uzman isimler paylaştı.

"KESTİRME YOL GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş TV100'de, konu ile ilgili detayları aktardı. Aydoğmuş, sistemde pek çok problemin olduğunun altını çizerek, "Malulen emeklilikte emekliliğin oluşabilmesi için burada yaş skalası ortadan kalkıyor. Toplam 10 yıl boyunca bir sigortalılık ve 1800 günden fazla bir prim yatırılmış olması yeterli oluyor. Dolayısıyla burası biraz daha kestirme yol gibi görünüyor" dedi.

ÖDENENLER GERİ İSTENİYOR

SGK'nın yetkili bölümlerinin denetimlerine devam ettiğini açıklayan Aydoğmuş, "2021'den itibaren ciddi çalışmalar zaten yürütüyorlar. Emekli maaşlarının alındığı tarihten tespit tarihine kadar ne kadarlık bir kamu zararı varsa temin ettikleri bir emekli maaşı varsa bu aynı zamanda çünkü hak etmedikleri bir emeklilik oldukları için kendilerinin eşinin veya bakmakla yükümlülük olduğu çocukların vesaire bunların sağlık giderleri olabilir, sağlık harcamaları bunlar kanuni faiziyle birlikte SGK tarafından geri alınıyor. Tahsil Kanundaki yüzde 3,7 olan gecikme zammı değil; yıllık yüzde 24 olan kanuni faiz oranından alınıyor" cümlelerini kurdu.

HAPİS CEZASI DA VAR

Raporu düzenleyen sağlık personelinin de ifadesinin alınacağını belirten Aydoğmuş, sahte rapordan doğmuş olan kamu zararınınn 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini söyledi.

Hukukçu Mustafa Sezer ise, borçların çocuklarına da kalabileceğini söyledi ve, cezalar hakkında şu bilgileri verdi:



"Bir kere böyle bir raporun haksız yere oluşturulması sonrasında resmi belgede sahtecilik oluyor. Emeklilik mağluliyet işlemlerini başlatan kişiler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası var. O raporu düzenleyen hekimler hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar ayrıca bir mahkumiyete karar verilebilir. Burada bir nitelikli dolandırıcılık suçu var. Çünkü kamu kurumlarına karşı işlenen bir süreç var. Dolayısıyla burada da yine 4 yıldan 10 yıla kadar ayrıca bir hapis cezasıyla cezalandırmaları mümkün."