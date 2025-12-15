FİNANS

Emeklilik adayları dikkat: 16 gün sonra zam gelecek, elinizi çabuk tutun!

Emekli olmak için prim gün sayısı, yaş ve işe başlama tarihi büyük önem taşıyor. Prim borçlanması ile emeklilik hakkı kazanacaklar için ise 2026'da zam gelecek. Zamdan etkilenmek istemeyenlerin ise yılbaşına dilekçelerini vermeleri gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla prim ödemeleri asgari ücret tutarında artacak ve kanunda yapılan değişiklikle prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak.

Ezgi Sivritepe

Yılbaşı itibarıyla Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak çalışanları ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girecek. Milyonlarca çalışan emekli olmanın yolunu arıyorken bazı çalışanlar için ise emekliliğin yolu açılıyor.

Özellikle askerlik ve doğum borçlanması ile birçok kişi emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu haktan faydalanılması için ise bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Son yapılan düzenlemeyle birlikte borçlanma prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e çıktı.

BORÇLANMA HESABI NASIL YAPILIYOR?

Borçlanma yapacak olanlar en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemesi gerekiyor. Bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Borçlanma yapmak isteyenler en düşük tutardan daha düşük olmamak üzere istediği gibi oranı belirleyebiliyor.
Şu anki yürürlükteki düzenleme ve asgari ücret tutarına göre hesaplandığında günlük borçlanma en düşük 277 liradan gerçekleşiyor. Bir aylık borçlanma ise 8 bin 321 lira tutuyor. En yüksek borçlanma günlük 2 bin 77 lira, aylıkta ise 62 bin 413 lira tutuyor.
ARTIŞLA BİRLİKTE NE OLACAK?

Asgari ücrete gelecek olan zam hariç bugünkü mevzuatın yüzde 45 diliminden gerçekleşeceğini varsayarsak borçlanma yapacak kişiler için en düşük tutar günlük 390 lira, aylık 11 bin 703 lira, azami ise günlük 2 bin 925 lira, aylıkta ise 87 bin 772 liraya yükseliyor.
Başka bir deyişle bir aylık borçlanmada en düşükte aylık olarak 3 bin 382 lira, en yüksek borçlanmada ise aylık 25 bin 359 lira kar elde edilecek. Bunun üzerine 2026 yılı asgari ücret zammı da eklendiği zaman tutar yaklaşık yüzde 20-25 aralığında yükselmesi bekleniyor.

2026'YA BIRAKMAYIN

2026 yılı gelmeden borçlanmalarınızı yaparak karlı şekilde emekli olabilirsiniz. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında bulunanları yakından ilgilendiren borçlanma işlemlerini yılın bitmesine 15 gün kala yapılması büyük önem arz ediyor.
BORÇLANMA NASIL YAPILIR?

Borçlanmalar e-Devlet üzerinden ya da en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılarak gerçekleştiriliyor.
İŞTE BORÇLANMA YAPABİLECEKLER

  • Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreleri,
  • Kadın sigortalılar için 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları iki yıllık süreleri,
  • Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreleri,
  • Askerliğini yedek subay olarak yapanlar için yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreleri,
  • Yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetleri,
  • Çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreleri,
  • İmam hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam hatiplik hizmetlerine ilişkin süreleri,
  • Avukatlık stajında geçen süreleri, serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreleri,
  • Tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreleri,
  • Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri,
  • Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan sağlık personelinin mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreleri
  • Seçimlerde aday olmak üzere istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreleri borçlanmak mümkün oluyor.
    Kaynak: NTV
