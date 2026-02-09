FİNANS

Emeklilikte faturası ağır olacak! Bunu yapan en düşük emekli aylığı alacak

Prime esas kazanç tavanı 2026’da asgari ücretin 9 katına çıkartıldı. Ayrıca, hem SSK hem de BAĞ-KUR olanların büyük bölümünün primini düşük kazanç üzerinden ödediği biliniyor. Bugünkü düşük prim tercihlerinin gelecekte milyonlarca kişiyi düşük emekli aylığıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Sosyal sigorta primleri 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren asgari ücretin 9 katına çıkartıldı. SSK’lıların, yemek bedeli ve çocuk yardımı gibi istisnalar hariç, her türlü ödeme prime esas kazanca dahil edilmeli. Bağ-Kur’lu esnafın ise böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.

Emeklilikte faturası ağır olacak! Bunu yapan en düşük emekli aylığı alacak 1

BAĞKUR PRİMLERİ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENDİ

SGK’nın verilerine göre, 2024 yılında 3 milyon 66 bin 874 BAĞ-KUR’lunun 3 milyon 56 bin 387’si sosyal sigorta primini asgari ücret üzerinden ödedi. Asgari ücretin üzerinde kazanç bildiren BAĞ-KUR’luların sayısı yaklaşık 10 bin kişide kaldı. Prime esas kazancın tavanı olan asgari ücretin 7,5 katı kazanç bildiren BAĞ-KUR’lu sayışı ise sadece 543 kişi oldu.
Emeklilikte faturası ağır olacak! Bunu yapan en düşük emekli aylığı alacak 2

EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIYOR

SGK’ya bildirilen prime esas kazancın yüksek olması SGK’nın prim gelirlerinin artmasını sağlıyor. Prime esas kazancın yüksek olması aynı zamanda emekli aylığını artırıyor. Emekli aylığı, çalışma yaşamı boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar dikkate alınarak bağlanıyor.
Emeklilikte faturası ağır olacak! Bunu yapan en düşük emekli aylığı alacak 3

ZORUNDA KALACAKLAR!

Prim gün sayısı ve prime esas kazancı düşük olanların aylığının çok düşmemesi için 2019 yılından bu yana her yıl kanunla artırılan en düşük emekli aylığı uygulanıyor. Özellikle asgari ücretle çalışan SSK’lılar ve primini asgari ücret üzerinden yatıran BAĞ-KUR’lular gelecekte en düşük emekli aylığı almak zorunda kalacaklar.
Emeklilikte faturası ağır olacak! Bunu yapan en düşük emekli aylığı alacak 4

PRİME ESAS KAZANÇ NEDEN DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR?

SSK’lıların prime esas kazançlarının düşük gösterilmesinin en büyük sebebinin bu çalışanların çok büyük kısmının zaten asgari ücretle çalışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bir kısmının ise kazançlarının gerçekte daha yüksek olduğu, ancak işverenlerin daha az prim ödemek için SGK’ya gerçek kazanç yerine asgari ücret üzerinden prim ödediği düşünülüyor.
Emeklilikte faturası ağır olacak! Bunu yapan en düşük emekli aylığı alacak 5

BAĞ-KUR’luların tamamına yakınının prime esas kazançlarının asgari ücretten gösterilmesinin en büyük sebebi özellikle küçük esnafın ödeme gücünün olmamasından kaynaklanıyor. Ancak, BAĞ-KUR’luların içinde küçük esnaf olduğu gibi yanında onlarca yüzlerce işçi çalıştıran işverenler de bulunuyor. SGK’nın verileri, ödeme gücü olan işverenlerin çok az kısmının asgari ücretin üzerinde kazanca göre prim ödediğini gösteriyor.
Kaynak: HaberTürk/Ahmet Kıvanç

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
