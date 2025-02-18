FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklinin gözü orada! 2018'den beri yüzde 200 arttı ama öyle bir değer kaybetti ki...

Emeklinin gözü orada! 2018'den beri yüzde 200 arttı ama öyle bir değer kaybetti ki...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.02.2025 15:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılından beri emekliler bayram ikramiyesi alıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan emekli ikramiyesinin Ramazan ayında ne kadar olacağı ise merak ediliyor. Ödenmeye başladığı sene en düşük emekli maaşının yüzde 63'üne denk gelen bayram ikramiyesi 2025 yılında ne kadar eridi? İşte yıllara göre emekli bayram ikramiyesi...

Emeklinin gözü orada! 2018'den beri yüzde 200 arttı ama öyle bir değer kaybetti ki...

2025 yılında emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? 2018 yılında beri bayram ikramiyesi alan emekliler Ramazan ayının yaklaşması ile ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak etmeye başladı.

iStock-1453500544

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALDI?

2025 yılında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olurken SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 15,75, memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam aldı.

iStock-2152056576

2018 YILINDA BERİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak eden emekliler ise araştırmalara başladı. 2018 yılında bin lira ile başlayan bayram ikramiyeleri yıllara göre hem o dönemin dolar kuruna hem de TL olarak şu şekilde arttı:

iStock-1482484745

- 2018 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL - 376 dolar
-2019 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL - 354 dolar
-2020 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL - 290 dolar
-2021 yılında bayram ikramiyesi 1100 TL - 259 dolar
-2022 yılında bayram ikramiyesi 1100 TL - 138 dolar
-2023 yılında bayram ikramiyesi 2000 TL - 180 dolar
-2024 yılında bayram ikramiyesi 3000 TL - 185 dolar

Tabloya bakıldığında ise bayram ikramiyelerindeki dolar olarak kayıp yüzde 51 oranında oldu. TL bazında bir karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 200 artış gösterdi. 2018’de ilk ödendiği yıldaki dolar seviyesine göre bu yıl (güncel dolar/TL 36,27 üzerinden) tek bayram için 6.825 TL ödenmesi gerekirdi.

thumbs_b_c_aec28ad51e5002a383f0ef7b730af382

2018'E GÖRE YÜZDE 63 DEĞER KAYBETTİ

Bayram ikramiyelerine dönemin en düşük emekli aylığı ile kıyasladığında 2018 yılında en düşük emekli maaşına oranı yüzde 63 oldu ve yıllar içinde bu oran yüzde 29'a kadar geriledi. 2025 yılında bayram ikramiyesine zam gelmezse ve 3 bin lira olarak sabit kalırsa bu oran yüzde 21'e gerileyecek.

thumbs_b_c_385e2b650461e91e03204a2ec2e94e88

Ekonomim'in hesaplamasına göre, 2018’deki gibi emeklilerin bayram ikramiyesi, en düşük emekli maaşının yüzde 63’ü olması halinde bu yıl 9.169 TL ikramiye ödenmesi gerekebilirdi.

para-ceza

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Peki şu anda bayram ikramiyeleri için ne kadar konuşuluyor? SGK uzmanları ve ekonomistler Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin bu sorusuna yanıt verdi. Buna göre, birçok uzman isim bu seneki bayram ikramiyelerinin 3 bin 500 lira ile 4 bin 500 lira arasında bir rakam olacağını söylüyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi için kritik tarih 21 Şubat! Emeklilere bayram ikramiyesi için kritik tarih 21 Şubat!
2025 yılı emekli bayram ikramiyesinde 3 formül! 2025 yılı emekli bayram ikramiyesinde 3 formül!
Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını açıkladı! Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını açıkladı!
Canlı Borsa
Ne altın ne konut ne döviz... Şimdi de o 'yatırım aracı oldu' Fiyatı 200 bin TL 'Büyük ilgiyle alınıp satılıyor'Ne altın ne konut ne döviz... Şimdi de o 'yatırım aracı oldu' Fiyatı 200 bin TL 'Büyük ilgiyle alınıp satılıyor'
'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi kimler alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik magandası kadın sürücünün arabasına saldırdı

Trafik magandası kadın sürücünün arabasına saldırdı

AK Partili isimden çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

AK Partili isimden çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

Önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar!

'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı

'30 bin TL büyük fırsat oldu' 18 yaşında kurdu, 400'den 14 bine çıktı

Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz!

Emekli olurken 2 milyon liranızdan olabilirsiniz!

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.