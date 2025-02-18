Emeklinin gözü orada! 2018'den beri yüzde 200 arttı ama öyle bir değer kaybetti ki...

2025 yılında emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? 2018 yılında beri bayram ikramiyesi alan emekliler Ramazan ayının yaklaşması ile ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak etmeye başladı.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALDI?

2025 yılında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olurken SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 15,75, memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam aldı.

2018 YILINDA BERİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak eden emekliler ise araştırmalara başladı. 2018 yılında bin lira ile başlayan bayram ikramiyeleri yıllara göre hem o dönemin dolar kuruna hem de TL olarak şu şekilde arttı:

- 2018 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL - 376 dolar

-2019 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL - 354 dolar

-2020 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL - 290 dolar

-2021 yılında bayram ikramiyesi 1100 TL - 259 dolar

-2022 yılında bayram ikramiyesi 1100 TL - 138 dolar

-2023 yılında bayram ikramiyesi 2000 TL - 180 dolar

-2024 yılında bayram ikramiyesi 3000 TL - 185 dolar

Tabloya bakıldığında ise bayram ikramiyelerindeki dolar olarak kayıp yüzde 51 oranında oldu. TL bazında bir karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 200 artış gösterdi. 2018’de ilk ödendiği yıldaki dolar seviyesine göre bu yıl (güncel dolar/TL 36,27 üzerinden) tek bayram için 6.825 TL ödenmesi gerekirdi.

2018'E GÖRE YÜZDE 63 DEĞER KAYBETTİ

Bayram ikramiyelerine dönemin en düşük emekli aylığı ile kıyasladığında 2018 yılında en düşük emekli maaşına oranı yüzde 63 oldu ve yıllar içinde bu oran yüzde 29'a kadar geriledi. 2025 yılında bayram ikramiyesine zam gelmezse ve 3 bin lira olarak sabit kalırsa bu oran yüzde 21'e gerileyecek.

Ekonomim'in hesaplamasına göre, 2018’deki gibi emeklilerin bayram ikramiyesi, en düşük emekli maaşının yüzde 63’ü olması halinde bu yıl 9.169 TL ikramiye ödenmesi gerekebilirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Peki şu anda bayram ikramiyeleri için ne kadar konuşuluyor? SGK uzmanları ve ekonomistler Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin bu sorusuna yanıt verdi. Buna göre, birçok uzman isim bu seneki bayram ikramiyelerinin 3 bin 500 lira ile 4 bin 500 lira arasında bir rakam olacağını söylüyor.