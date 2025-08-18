FİNANS

Emeklinin hayali suya düşecek! Uzman isimden milyonlara 2026 için kötü haber 'Daha da düşecek'

Çalışma hayatını tamamlayarak emekli olan vatandaşların aylıkları yeterli seviyede olmadığı biliniyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin aylıklarının çoğu durumda açlık sınırı­nın dahi altında kaldığını ifade etti. Erdursun, 2026 yılındaki zam oranlarının ise en fazla ne kadar olabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Primler ve vergiler karşılığında bağlanan emekli aylığı bir çok emekli için yeterli gelmiyor. Emekli olan bir kiş sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etse de barınma, gıda, enerji ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanması zor olabiliyor.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR...

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira olmasına rağmen dul ve yetimlerin aylıkla­rı bu rakamın dahi çok altında kalıyor. Buna göre, dul ve yetim aylığı alanlar açlık sınırının dahi oldukça altında maaş alıyor.

AVRUPA İLE KIYASLADI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki yazısında, Avrupa'da yaşayan bir emeklinin bazı ülkelerde düşük gelirli emeklilere ek yardımlar sağlandığını ifade etti. Erdursun, Türkiye'de yaşayan bir emeklinin gelir kısıtlılığı içinde bulunduğunun altını çizerek, "Açlık ve yoksulluk sınırları dikkate alındığında, bugün Tür­kiye’de emeklilerin büyük bir kısmı zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi zorluk çekmektedir" şeklinde konuştu.

"DAHA DA DÜŞECEK"

Emekli aylıklarında düzenlemenin yapılacağına dair bir beklentinin olduğunu aktaran Erdursun, yıl sonu enflasyon hedeflerini hatırlatarak 2026 yılı için milyonları üzece haberi verdi. Erdursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2026 %12 ve 2027 %8 enflasyon hedefi doğrultusunda bu beklentilerin kısa vadede karşılanmayacağını hatta 2026 ocak ayında yapılacak zamların daha doğrusu enflasyon farklarının da %10’larda kalacağını düşünüyorum. Bu durumda da alım gücü 2026 yılında daha çok düşecektir"

