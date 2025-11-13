Emekliye seyyanen zam müjdesi mi? Enflasyon tahminleri maaşları nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ışığında emekli maaşlarına olası zam oranları masada. Seyyanen zam beklentisi artarken, uzmanlar farklı senaryoları değerlendiriyor.

Milyonlarca emekli, 2026 yılının Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Özellikle son dönemde dillendirilen seyyanen zam beklentisi, emeklilerin umutlarını artırmış durumda. Ancak zam oranları, büyük ölçüde enflasyona bağlı olacak.

Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminlerine göre, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 zammının, taban aylık artışı dahil olmak üzere %19,61 ile %20,5 aralığında gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Bu artış, sadece memur ve memur emeklilerinin maaşlarını değil, aynı zamanda tüm sosyal ödemeleri ve tazminatları da etkileyecek. Hesaplamalara göre, en düşük memur maaşı 50.503 TL'den 61.407 TL'ye yükselebilir. En düşük memur emeklisi maaşı ise 28.118 TL seviyesine ulaşabilir. Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de memur maaş katsayısındaki artışla birlikte zamlanacak.

Peki, emekliler için seyyanen zam olasılığı ne durumda? Şu an için resmi bir açıklama yok. Bu konuda net bir bilgi henüz bulunmuyor. Ekonomistler, enflasyonun seyrinin ve hükümetin bütçe imkanlarının, emeklilere yapılacak zam oranlarını belirleyeceğini belirtiyor. Bu nedenle, emeklilerin gözü kulağı, önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalarda olacak. Emekli dernekleri ise, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek bir zam yapılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve seyyanen bir zam yapılması talepleri dile getiriliyor.

Sonuç olarak, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve hükümetin ekonomik politikaları doğrultusunda şekillenecek. Seyyanen zam beklentisi devam ederken, emekliler yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Enflasyonun emeklilerin alım gücünü koruyacak bir zam yapılması, emeklilerin refahı açısından büyük önem taşıyor.