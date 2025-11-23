En düşük emekli maaşı için 'asgari ücret' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Tüm Emekliler Derneği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Satılmış Çalışkan, bir otelde gerçekleştirilen Tüm Emekliler Derneği 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda, ülkenin kalkınması, toplumun gelişmesi ve kurumların güçlenmesi için bir ömür emek veren emeklilerin, toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

"TALEBİMİZ, ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAMASI"

Çalışkan, emeklilerin bilgeliğinin, birikimi ve tecrübelerinin genç nesiller için yol gösterici olduğunu belirterek, "Biz insanca yaşanabilir emekli aylığı istiyoruz. Emekli aylıkları açlık ve yoksulluk sınırı altındadır. Talebimiz emekli maaşlarının en az açlık sınırının baz alarak belirlenmesi, refah payı eklenmesi ve asgari ücretin altında emekli maaşı olmamasıdır." görüşünü aktardı.

Emekli aylığının asgari ücretin altında olduğunu dile getiren Çalışkan, "İntibak yasasının çıkartılmasını istiyoruz. Farklı dönemlerde emekli olanlar arasında ciddi maaş farkları bulunmaktadır. Aynı prim ve aynı süreyle emekli olanlar arasında adaletsizlik oluşmuştur. Hizmet ve prime dayalı intibak yasası çıkarılarak tüm emekliler arasındaki hizmet ve prime dayalı eşitlik sağlanmalı geriye dönük adaletin tesisi gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram ikramiyelerinin güncelliğini kaybettiğini de ifade eden Çalışkan, ikramiyelerin en az asgari ücret seviyesine çıkartılması taleplerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Tüm Emekliler Derneği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı seçimlerine gidildi.

Satılmış Çalışkan, yeniden genel başkan seçildi.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır