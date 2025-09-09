FİNANS

En düşük emekli maaşı için rakam geldi! OVP ile emekli ve memur maaş zammına önemli ipucu, tek tek hesaplandı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edildi. Bu rakam, milyonların olası maaşları için önemli bir ipucu oldu. Peki, emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? OVP'de açıklanan rakam üzerinden hesaplar yapıldı, rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hande Dağ

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası olan yeni orta vadeli program açıklandı. Programda bu yılla ilgili enflasyon tahmini de güncellenerek yüzde 28.5'e çıkarıldı. Bu tahmin emekli maaşlarının ocak ayı zamlarına da önemli bir ışık tuttu. İşte SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammında kritik ipucu ile ilgili detaylar...

Orta vadeli program açıklanmasıyla beraber enflasyon tahminleri de güncellendi. Show Haber'de yer alan habere göre; milyonların olası maaşları için en önemli ipucu geldi. Orta vadeli program ekonomi kurmayları tarafından hazırlandı. 2026-2028 dönemini kapsayan Temel Ekonomik Büyüklük ve Hedefler programında enflasyon beklentileri de yer aldı. Yeni program bir önceki OVP'nin 2025 yılı enflasyon tahminlerini de güncelledi. Önceki tahmin 17,5 iken yeni tahmin 28,5 oldu. Bu da emeklinin ocak zammına ışık tuttu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM GELDİ

2025 yılının ikinci yarısı için tahminler tutarsa TÜFE yüzde 10,14 olarak gerçekleşecek. Bu da 2026 yılı başında SGK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan zammın yüzde 10,14 olacağına işaret ediyor. Ancak bu emekli zammı kök maaş üzerinden hesaplanıyor. Fakat doğrudan doğruya taban aylık üzerinden hesaplanırsa en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 TL'nin, 18 bin 593 lirayı bulabileceği belirtildi. OVP verilerine göre ekonomi kurmayları yalnızca 2025'in değil sonraki 3 yılın da enflasyonunu tahmin etti. 2026 yılında daha önce yüzde 9,7 olarak açıklanan enflasyon tahmini de yüzde 16'ya yükseltildi.

"MİLYONLARCA İNSANIN MAAŞ ARTIŞLARI BELİRLENECEK! BU ENFLASYON RAKAMI ÖNEMLİ"

A Para yayınında yapılan hesaplamaları aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

Tabii orta vadeli programda 3 yıllık yol haritası belirlenirken işte büyümeden işsizlik rakamlarına kadar, enflasyon rakamlarına kadar öngörüler de yer alıyor. Dolayısıyla 2026-2028 yıllarını kapsayan bir enflasyon öngörüsü de yer aldı. 2025 sonunda yüzde 28.5, 2026'da yüzde 16, sonra yüzde 9, sonra yüzde 8 şeklinde tekneye giden bir enflasyonu karşılayacağız inşallah.

Ama tabii bu yılın sonundaki enflasyon öngörüsü önemliydi orta vadeli programın ki daha önce de konuştuk. Merkez Bankası'nın da yüzde 24 ile yüzde 29 aralığında bir beklentisi var yıl sonunda. Bizim de tahminimiz yüzde 29'un altında bir rakamın gelecek olması. Dolayısıyla bu öngörüye de uygun şekilde orta vadeli programda yüzde 28.5'lik bir yıl sonu enflasyonu hedefi söylendi. Tabii dolayısıyla bu hedefe doğru gidecek ekonomi. Çok da bir zaman kalmadı. Şurada 4 aylık bir veri kaldı. 4 aylık veriden sonra biz öğrenmiş olacağız yıllık enflasyonu. Zaten son 2 ayın enflasyonu da belli olmuştu. Şimdi tabii biz bu hesap yaparken yıl sonu enflasyonunu düşünerek bir hesap yapıyoruz. Netice itibarıyla Ocak ayında milyonlarca insanın alacağı maaş artışları bu yıl sonunda oluşacak enflasyona göre belirlenecek. Dolayısıyla bu enflasyon rakamı önemli.

"SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ AÇISINDAN YÜZDE 10.14'LÜK ENFLASYON ARTIŞINA TEKABÜL EDİYOR"

Tabii yüzde 28,5'luk enflasyon öngörüsünden yola çıkarak bir hesap yaptık. 6 aylık enflasyon yüzde 10.14 çıkıyor. Bu SSK ve Bağkur emeklileri açısından yüzde 10.14'lük bir enflasyon artışına tekabül ediyor. Tabii burada bir refah payı vesaire olmazsa yüzde 10.14'lük bir artış olacak eğer yüzde 28,5'luk tahmin tutarsa.

"BU HESABA GÖRE MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ DE YÜZDE 16.44'LÜK ARTIŞ ALACAKLAR"

Tabii bu tahmine göre memurlar ve memur emeklileri açısından bir fark oluşacak mı? Onu da hesaplamış olduk. Dolayısıyla Temmuz'da yapılan yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının üzerinde oluşan enflasyon fark olarak ödeniyor. O da 4.9 puanlık bir farkı oluşturdu. Dolayısıyla buradan bir hesap yaptığında toplu sözleşme artışı yüzde 11 artı fark dediğin zaman yüzde 16.44'lük bir memur emeklisi ve memurlara yapılacak artış ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Ocak ayında eğer yüzde 28,5 tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 10.14, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 16.44'lük bir artış alacaklar bu hesaba göre.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dolayısıyla bu oranlarla en düşük maaşları da hesapladık. Buna göre en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı biliyorsunuz şu anda 16 bin 881 TL olarak uygulanıyor, 18 bin 593 liraya çıkmış oldu yüzde 10.14'lük artışla.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı yüzde 16.44'lük artışla ve 1000 liralık bir seyyanen artış da var biliyorsunuz toplu sözleşmeden kaynaklı, onu da dahil ettiğimizde 59 bin 805 liraya çıkmış oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı da yine 1.000 liralık ek ilave ile birlikte 27 bin 398 lira olarak ortaya çıkıyor ocak ayında eğer orta vadeli programdaki yüzde 28,5'luk tahmin tutarsa. Öyle gözüküyor ki bu aralıkta bir artış olacak emekliler ve memurlar için. Böylece hani Ocak ayında ne olurun ilk ipucu böylece gelmiş oldu.

Tabii 2 aylık artışa baktığın zaman enflasyondaki işte yüzde 4'ün üzerinde bir artış oldu zaten. Bir 4 aylık veri daha geldiği zaman biz yüzde 10'un üzerinde bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağız gibi görünüyor"

